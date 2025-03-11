  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Александрия - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Александрия - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

instagram.com/fc_obolon_kyiv

Новина українською

"Александрия" примет "Оболонь" в рамках 21-го тура УПЛ. Игра пройдет на стадионе КСК "Ника".

Favbet
1.51
4.10
7.60
Узнать больше

"Горожане" продолжают борьбу за второе место в таблице УПЛ. В активе команды Руслана Ротаня 44 пунктов.

"Пивовары" с 8 очками находятся в зоне переходных матчей. Игра первого круга завершилась нулевой ничьей 0:0.

Поединок начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 21-й тур. 11.03.2025
Александрия, КСК "Ника"
"Александрия" 13:00 "Оболонь"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Александрия - Оболонь
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Динамо - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Динамо - Заря: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Карпаты – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура УПЛ
ФК Александрия Оболонь (Киев) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости