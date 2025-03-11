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Александрия - Оболонь. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Александрия - Оболонь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
instagram.com/fc_obolon_kyiv
"Александрия" примет "Оболонь" в рамках 21-го тура УПЛ. Игра пройдет на стадионе КСК "Ника".
"Горожане" продолжают борьбу за второе место в таблице УПЛ. В активе команды Руслана Ротаня 44 пунктов.
"Пивовары" с 8 очками находятся в зоне переходных матчей. Игра первого круга завершилась нулевой ничьей 0:0.
Поединок начнется в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 21-й тур. 11.03.2025
Александрия, КСК "Ника"
"Александрия" 13:00 "Оболонь"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ
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