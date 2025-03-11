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Динамо - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Динамо - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Динамо - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Сегодня пройдет еще один матч 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Зарю".

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Столичный клуб единолично лидирует, набрав 50 очков в 20 матчах. Луганчане с 28 пунктами занимают 6-е место при 19 проведенных поединках. Поединок первого круга завершился победой киевлян со счетом 2:0.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 21-й тур. 11.03.2025
Киев, "Динамо" им. В.В Лобановского
"Динамо" 15:30 "Заря"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ

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Трансляция матча Динамо - Заря
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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