Динамо - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодня пройдет еще один матч 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Зарю".

Столичный клуб единолично лидирует, набрав 50 очков в 20 матчах. Луганчане с 28 пунктами занимают 6-е место при 19 проведенных поединках. Поединок первого круга завершился победой киевлян со счетом 2:0.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

УПЛ, 21-й тур. 11.03.2025

Киев, "Динамо" им. В.В Лобановского

"Динамо" 15:30 "Заря"

Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ