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Динамо - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо - Заря: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.03.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня пройдет еще один матч 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" примет "Зарю".
Столичный клуб единолично лидирует, набрав 50 очков в 20 матчах. Луганчане с 28 пунктами занимают 6-е место при 19 проведенных поединках. Поединок первого круга завершился победой киевлян со счетом 2:0.
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Поединок начнется в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
УПЛ, 21-й тур. 11.03.2025
Киев, "Динамо" им. В.В Лобановского
"Динамо" 15:30 "Заря"
Видеотрансляция - MEGOGO УПЛ ТВ
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