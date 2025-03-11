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Динамо - Заря: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Сегодня, 11-го марта, пройдут четыре игры 21-го тура УПЛ 2024/25. В одном из этих матчей лидер первенства "Динамо" дома сыграет против "Зари".
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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