  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье объявило о трансфере вингера Черноморца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье объявило о трансфере вингера Черноморца

Премьер-лига

Контракт рассчитан на 3 года

Полесье объявило о трансфере вингера Черноморца

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" объявило о подписании 17-летнего вингера "Черноморца" Егора Каптенко.

Соглашение с футболистом рассчитано на 3 года. Сообщалось, что он присоединится к юношеской команде житомирского клуба.

Каптенко является воспитанником одесского футбола. В текущем сезоне Егор провел 18 матчей в чемпионате U-19. В частности, он отметился дублем в поединке против "Шахтера" (3:6).

По теме
yellow-arrow
Не поможет Динамо и в этот раз: Герреро не сыграет против Зари – СМИ
yellow-arrow
Карпаты - Шахтер: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Повторяя летнее трансферное окно: каких игроков Динамо могло бы подписать с украинского чемпионата в будущем
Черноморец (Одесса) Черноморец U-19 Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
11.03.2025 в 11:14
готовят для других команд а сами не видят--когда уберут Бабича
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
11.03.2025 в 11:14
готовят для других команд а сами не видят--когда уберут Бабича
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости