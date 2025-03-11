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Полесье объявило о трансфере вингера Черноморца
Контракт рассчитан на 3 года
Фото: ФК Полісся
"Полесье" объявило о подписании 17-летнего вингера "Черноморца" Егора Каптенко.
Соглашение с футболистом рассчитано на 3 года. Сообщалось, что он присоединится к юношеской команде житомирского клуба.
Каптенко является воспитанником одесского футбола. В текущем сезоне Егор провел 18 матчей в чемпионате U-19. В частности, он отметился дублем в поединке против "Шахтера" (3:6).
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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alex.belogubko (одесса)
11.03.2025 в 11:14
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