Полесье объявило о трансфере вингера Черноморца

"Полесье" объявило о подписании 17-летнего вингера "Черноморца" Егора Каптенко.

Соглашение с футболистом рассчитано на 3 года. Сообщалось, что он присоединится к юношеской команде житомирского клуба.

Каптенко является воспитанником одесского футбола. В текущем сезоне Егор провел 18 матчей в чемпионате U-19. В частности, он отметился дублем в поединке против "Шахтера" (3:6).