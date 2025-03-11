Верес - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Команды хорошо начали вторую половину сезона. "Верес" неожиданно обыграл "Кривбасс" и "Колос", но в последнем туре притормозил, проиграв "Левому Берегу".

"Полесье" после зимней паузы победило "Ингулец" и "Черноморец" и сыграло вничью с "Оболонью".

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Поединок двадцать первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Полесье" состоится во вторник, 11 марта 2025, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале УПЛ ТВ.

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