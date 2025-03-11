  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Премьер-лига

Верес - Полесье: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Верес - Полесье. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины

Фото - ФК Полісся / автор - невідомий

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Команды хорошо начали вторую половину сезона. "Верес" неожиданно обыграл "Кривбасс" и "Колос", но в последнем туре притормозил, проиграв "Левому Берегу".

"Полесье" после зимней паузы победило "Ингулец" и "Черноморец" и сыграло вничью с "Оболонью".

Favbet
4.10
3.65
1.92
Узнать больше

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок двадцать первого тура УПЛ сезона 2024/2025 "Верес" - "Полесье" состоится во вторник, 11 марта 2025, в 15:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале УПЛ ТВ.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Верес - Полісся
Смотреть трансляцию


Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Не поможет Динамо и в этот раз: Герреро не сыграет против Зари – СМИ
yellow-arrow
Карпаты - Шахтер: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
yellow-arrow
Повторяя летнее трансферное окно: каких игроков Динамо могло бы подписать с украинского чемпионата в будущем
Верес (Ровно) УПЛ Полесье (Житомир) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости