Карпаты - Шахтер: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

11-го марта в 21-м туре УПЛ 2024/25 львовские "Карпаты" дома будут принимать действующего чемпиона Украины донецкий "Шахтер".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.