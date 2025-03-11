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Карпаты - Шахтер: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

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Карпаты - Шахтер: вспомните футболистов, которые играли в этих командах? Квиз от UA-Футбол

УПЛ

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

11-го марта в 21-м туре УПЛ 2024/25 львовские "Карпаты" дома будут принимать действующего чемпиона Украины донецкий "Шахтер".

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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