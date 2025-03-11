Повторяя летнее трансферное окно: каких игроков Динамо могло бы подписать с украинского чемпионата в будущем

В прошлом летнем трансферном окне киевское "Динамо" продемонстрировало активную работу на трансферном рынке, что, учитывая последние годы, является для столичного клуба достаточно необычным явлением. Это дало результат, и на данном этапе есть безоговорочный основной претендент на медали соревнований.

Время показало, что поиск игроков на внутреннем рынке более эффективный (по крайней мере для "Динамо") с точки зрения реального усиления кадров. Так почему грядущим летом киевлянам опять не "закупиться на футбольном базаре" футболистами, которые, так сказать, "под рукой"? Тем более если клуб станет чемпионом, что сейчас выглядит более чем закономерно.

В этом материале подумаем об игроках, которые подошли бы команде Шовковского, учитывая существующие проблемные позиции и финансовые возможности украинского гранда.

Андрей Понедельник, "Кривбасс" Кривой Рог, правый защитник

Из-за зимней неудачи в подписании Алексея Сыча, который был бы идеальным вариантом для усиления правой "бровки" защиты, киевляне начали вторую половину сезона с Тимчиком в качестве основного и Караваева в качестве резервного. Однако недавно Александр Тимчик получил повреждение и выбыл на 1,5 месяца, о чем сообщила клубная прессслужба. Менеджмент "Динамо" сразу же подыскал "спасателя" в виде Валерия Лучкевича, подписав контракт до конца текущего сезона. Конечно, это решение не на долгую перспективу и уже летом придется решать эту проблему заново. Если подумать выход есть – это подписание Андрея Понедельника с "Кривбасса", контракт которого с криворожанами истекает в конце будущего июня.

Футболисту 28 лет кто-то скажет "старий" для "Динамо", но хотим напомнить, что Александр Караваев переходил в возрасте 27 лет и на годы стал важной деталью конструктора и членом коллектива.

Период карьеры Андрея под руководством Юрия Вернидуба является, безусловно, лучшим карьерным этапом для Понедельника. Он уже игрок, который выиграл третье место чемпионата и поиграл в еврокубках, хоть и не много. Украинский паспорт и опыт игры в украинском чемпионате в период войны являются бесспорным плюсом для игрока, а для клуба дает понимание, что "раскачиваться" долго не придется. "Динамо" может получить готового украинского игрока с не очень большими финансовыми запросами, к тому же свободным агентом.

Подписание контракта не на длительный срок выглядит правильным и интересным для обеих сторон. Полагаем, потенциал такого соглашения есть, и его можно рассматривать вполне серьезно.

Хуан Альвина Безерра, "Александрия", правый вингер

Андрей Николаевич Ярмоленко летом объявит о завершении карьеры игрока и станет новым спортивным директором "бело-синих". Этот тезис в течение сезона не говорил только ленивый. Так что Назар Волошин рискует остаться один на этой позиции. Конечно, на ней можно использовать игрока "миллион-опций" Максима Брагару, но такому клубу, как "Динамо", нужен четкий профайл футболиста под стилистику клуба (даже сам Волошин выглядит неорганично, имея рабочую правую ногу). Клубу, который, возможно, будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов.

Бразильский вингер "Александрии" Хуан Альвина Безерра выглядит интересным и, главное, с перспективной последующей продажей игроком. Ему сейчас только 22 года, этот сезон стал настоящим прорывом для латиноамериканца, сыграв 21 игру и записал на свой счет 4 гола и 5 голевых передач. Быстрый, технический, "цепкий" крайний полузащитник моментами напоминает Марлоса в его ранние годы в харьковском "Металлисте".

При этом игрок имеет характер и осознание помощи своей команде позади, кто помнит первый матч с "Шахтером" в первом круге на стадионе "Ника", поймет, о чем идет речь. Безерра умеет протягивать мяч своими силами на достаточно большую дистанцию, при этом не всегда реагируя на дергание его за футболку и все другие нарушения правил, на которые идут соперники. Это демонстрирует желание Хуана завершить атаку результативно.

Зимой им интересовался болгарский "Лудогорец" во главе с хорошо знакомым нам Игорем Йовичевичем, но "горожане" не отпустили свой актив. Возможно, этот переход поможет лучше чувствовать себя в команде Эдуардо Герреро, являющегося единственным легионером в команде, и связка с которым может образоваться. Цена в 1 млн. евро не должно быть "кусачим" при таком игроке для киевского клуба.

Артем Шабанов, "Александрия", центральный защитник

"Камбек" Артема Шабанова в Киев был бы неплохой историей под завершение карьеры для самого футболиста, который в течение карьеры поиграл за множество украинских клубов, наиграв более сотни матчей на самом высоком уровне. После возвращения из-за границы Артем провел сезон в житомирском "Полисе", а через год стал подопечным Руслана Ротаня в "Александрии". То, как проводит этот сезон 33-летний защитник, должно служить примером для всех защитников киевского "Динамо". У Шабанова 100% показатель сыгранных минут на поле в течение первой части сезона и является одним из самых задействованных игроков "горожан". Напомним, он фактически является пожилым новичком команды, но при отсутствии Кирилла Ковальца на поле выводит команду в качестве капитана.

Рабочая левая нога даст альтернативу киевлянам в выборе защитников (из имеющихся четырех ливоногих только Михавко), и такой опытный и авторитетный игрок будет способен навести порядок в обороне "Динамо" и помочь в развитии молодому Тарасу Михавко, если тот не покинет столицу Украины летом.

Возраст не должен отпугивать, за него многие "эксперты" говорили после сезона за житомирский клуб, но Шабанов пока демонстрирует, что является одним из лучших защитников всей лиги.

Контракт с "Александрией" действителен до 30 июня 2026 года, но в случае выхода на него с предложением от "Динамо", наверное, украинец был бы не против перехода. А не хотела бы команда из Кировоградщины заработать на игроке, который переживает "вторую молодость" и только что провел хороший сезон, но при этом находится в "предпенсионном возрасте" - еще вопрос.

Игорь Краснопир, "Карпаты" Львов, центральный нападающий

Стоит заметить, что на этот вариант нужно потратить деньги, но его мы рассматриваем, имея в виду два "если" - если Ваната продадут летом (и у киевлян будут деньги для вложения в следующего форварда) и Герреро продолжит так ужасно играть за "Динамо", как он играл в первой части сезона. Теперь можно спокойно рассуждать о таком предполагаемом трансфере. Игорь Краснопир является одним из лучших нападающих с украинским паспортом. Вызывающе?! Нет, конечно, после Довбика, Яремчука, Ваната и Сикана, но следующим Игорям точно может навязать конкуренцию и, учитывая свой молодой возраст (22 года), имеет гандикап перед оппонентами. Последние два сезона показали, что Краснопир постепенно набирает, и с каждым годом становится все лучше и лучше. Покой, с которым игрок действует на футбольном поле и вне его, говорит о хладнокровном понимании игры и стойкой психике.

Сейчас Краснопир перешел во львовские "Карпаты", где появилась возможность поработать с молодым, умным тренером, ставящим интересный, но в то же время сложный тактический футбол, в будущем это может пригодиться для перехода на качественно новый уровень.

Важные мячи Игоря за молодежную и олимпийскую сборные Украины показали, что он способен приносить пользу в важных матчах, где уровень напряжения значительно выше. Он не "растворяется" в матчах против грандов и все равно найдет свои один-два момента. Вопрос реализации закрывается ответом об опыте, который он с годами непременно приобретет.

Маловероятно, что Эдуардо Герреро задержится в Киеве надолго, руководство и президент "Динамо" будут рассматривать первое попавшееся предложение, которое придет за него, а в случае подписания Игоря Краснопира бело-синие будут иметь конкуренцию с двух молодых разноплановых форвардов-украинцев Пономаренко-Краснопир. А в будущем они будут активом клуба и претендентами в сборную Украины.

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Киевский клуб наконец-то начал осуществлять трансферы, и мы увидели, что они умеют усиливаться точечно и качественно, а не "легионерно-непонятно". Если этот сезон закончится для "Динамо" чемпионством и выигранным Кубком Украины, его можно будет считать вполне удачным, несмотря на абсолютный провал в Лиге Европы. Интереснее всего будет смотреть на клуб в статусе чемпиона и подготовки к новому сезону, в том числе и еврокубкового. А нынешние трансферы донецкого "Шахтера" заставляют задумываться над конкуренцией в этом и будущем сезоне…

Фото - UA-Футбол, ФК "Кривбасс"