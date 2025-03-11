Карпаты - Шахтер: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Опять в контексте противостояния с участием "горняков" мы говорим о центральном поединке тура. Об уже аж 21-м туре, который нетрадиционно начинается посреди недели - во вторник.

Обе наши команды, на данный момент, являются представителями верхней части турнирной таблицы украинского первенства. Подопечные Владислава Лупашко расположились на 7-й позиции, ну а дончане под руководством Марино Пушича - замыкают топ-3.

Первая встреча этих коллективов в текущей кампании завершилась разгромной победой именно "Шахтера" - со счетом 5:2.

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Поединок 21-го тура чемпионата Украины сезона 2024/2025 "Карпаты" - "Шахтер" состоится во вторник, 11-го марта 2025-го года, в 18:00 . Встреча пройдет во Львове, на стадионе "Украина".

Смотреть футбол можно будет на канале УПЛ ТВ, который в частности доступен на OTT-платформе MEGOGO.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Карпаты - Шахтер Смотреть трансляцию

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>