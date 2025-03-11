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Не поможет Динамо и в этот раз: Герреро не сыграет против Зари – СМИ
Таковы условия договоренности клубов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Динамо" Эдуардо Герреро не сыграет в сегодняшнем матче 21-го тура УПЛ против "Зари", сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, отсутствие панамца в заявке киевского клуба на поединок с луганчанами в первом круге было неслучайным. Не стоит ожидать 25-летнего форварда и сегодня.
Согласно договоренности между клубами панамец не будет играть против своей бывшей команды в сезоне-2024/25.
Напомним, матч между командами начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн матча.
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