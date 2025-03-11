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Не поможет Динамо и в этот раз: Герреро не сыграет против Зари – СМИ

Премьер-лига

Таковы условия договоренности клубов

Не поможет Динамо и в этот раз: Герреро не сыграет против Зари – СМИ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Динамо" Эдуардо Герреро не сыграет в сегодняшнем матче 21-го тура УПЛ против "Зари", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, отсутствие панамца в заявке киевского клуба на поединок с луганчанами в первом круге было неслучайным. Не стоит ожидать 25-летнего форварда и сегодня.

Согласно договоренности между клубами панамец не будет играть против своей бывшей команды в сезоне-2024/25.

Напомним, матч между командами начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн матча.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tolina-ystas (Краматорск)
11.03.2025 в 11:21
Это такое горе для Динамо.Но отмазкой может быть на всякий случай
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
11.03.2025 в 11:21
Это такое горе для Динамо.Но отмазкой может быть на всякий случай
Ответить
0
1

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