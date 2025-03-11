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Обнародованы стартовые составы на матч Александрия - Оболонь

Премьер-лига

Начало игры - в 13:00

Обнародованы стартовые составы на матч Александрия - Оболонь

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" примет "Оболонь" в рамках 21-го тура УПЛ. Стали известны стартовые составы команд.

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Шабанов, Кампос, Калюжный, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Цара, Безерра, Филиппов,

Запасные: Долгий, Кулаков, Ндика, Логинов, Ващенко, Беляев, Скорко, Копына, Матеус, Черныш, Макаренко, Козак.

"Оболонь": Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Суханов, Витенчук, Курко, Ильин, Груша, Устименко,

Запасные: Рыбка, Осман, Прокопенко, Ломницкий, Мороз, Близниченко, Тарануха, Бычек, Теслюк, Грисьо.

Поединок начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн игры.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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