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Обнародованы стартовые составы на матч Александрия - Оболонь
Начало игры - в 13:00
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" примет "Оболонь" в рамках 21-го тура УПЛ. Стали известны стартовые составы команд.
"Александрия": Ермаков, Кравченко, Шабанов, Кампос, Калюжный, Мишнев, Шепелев, Мартынюк, Цара, Безерра, Филиппов,
Запасные: Долгий, Кулаков, Ндика, Логинов, Ващенко, Беляев, Скорко, Копына, Матеус, Черныш, Макаренко, Козак.
"Оболонь": Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Суханов, Витенчук, Курко, Ильин, Груша, Устименко,
Запасные: Рыбка, Осман, Прокопенко, Ломницкий, Мороз, Близниченко, Тарануха, Бычек, Теслюк, Грисьо.
Поединок начнется в 13:00, а UA-Football проведет текстовый онлайн игры.
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