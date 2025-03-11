За явным преимуществом. УПЛ. 21 тур. Александрия - Оболонь 4:0

Половина матчей 21-го тура нашего родного чемпионата УАФ и УПЛ с вселенской мудростью и ради подготовки сборной к матчам с Бельгией в солнечной Испании перенесла на вторник. Из этих четырех три матча были вынесены на дневные слоты, и честь открывать тур матчем вторника в 13:00 досталась "Александрии" и "Оболони", чему болельщики команд, вероятно, были чрезвычайно рады.

Команда Ротаня, несмотря на крупное поражение от "Шахтера", и благодаря ничьей все того же "Шахтера" в матче с "Кривбассом" продолжала сохранять 2-е место в таблице и как кажется, вполне боевой настрой и желание за это самое второе место все-таки побороться.

"Оболонь" в трех весенних турах взяла 4 очка, что также вполне неплохо для "пивоваров", которые в борьбе за выживание подтянулись на 12-е место в таблице.

По сравнению с матчем прошлого тура с "Колосом" у "Александрии" было только одно изменение в стартовом составе – на правый фланг вместо Скорко вернулся Мартынюк, который восстановился после болезни. В остальном – все стабильно.

У "Оболони" изменений было больше. Во-первых - главный тренер команды Сершей Шищенко был на трибунах из-за перебора желтыъ карточек (бывает и такое), а на бровке отдувался его помощник Николай Гибалюк.

Федоривский второй матч подряд начинает игру в воротах, так как 18-летний Марченко все еще болеет. Также Шищенко выставил сегодня двух опорников, Устименко вышел на острие. Тарануха и Бычек, которые тоже переболели, появились в заявке, но остались в запасе.

"Александрия" первые минут пять привыкала к сопернику, а затем понеслась. Хозяева играли легко, свободно, в атаке, и забили гол уже на 12-й минуте. Шепелев на фланге запрессинговал защитника, отобрал мяч и почти с лицевой прострелил во вратарскую (получилось еще между ног Федоривскому), где Филиппов с пары метров и занес матч в ворота.

Дальше – больше. Оборона "Оболони" продолжала играть роль статистов. Уже на 16-й минуте Калюжный с углового низом не навесил, а низом катнул на линию штрафной на Кравченко, удар которого Федоривский потянул. Но Безерра совершенно свободно добавил мяч в сетку. 2:0. Что в целом при этом угловом делали защитники гостей – риторический вопрос.

Ну а "Александрия" продолжала куражиться. Безерра бил, Царра и Мишнев были активны, Филиппов замыкал, даже Калюжный пробивал.

В итоге, уже на 44-й минуте "Александрия" забила и третий гол… Снова ошибка "Оболони" на фланге, Калюжный перехватил мяч, протянул и прострелил, где Филиппов снова с пары метров переправил в сетку.

3:0 к перерыву, и лавочку можно было закрывать…

Все понимали, что второй тайм уже превратился больше в формальность, но и после перерыва было кое-что интересное. "Александрия" снова довольно активно начала, создала пару моментов, в одном из которых после суматохи в рядах "Оболони" даже Шабанов в падении через себя пробивал, но попал в перекладину. Фантастический эпизод, и с точки зрения эстетики очень жаль, что мяч не зашел в ворота.

Ну а ближе к середине тайма команды успокоились, пошли замены, после которых соперники уже просто доигрывали поединок. Тем не менее, в самой концовке француз Ндика, который вышел на замену, забил еще один гол. Классный, красивый падающий удар с лета получился у игрока "Александрии" и мяч зашел почти в девятку.

Все, 4:0, "Александрия" очень легко разгромила "Оболонь" и продолжает выглядеть уверенной третьей силой нашего чемпионата.

"Оболонь"? Сегодня точно был не ее день. Катастрофа в обороне на самом старте поединка привела к столь плачевному результату.

21-й тур УПЛ, сезон 2024/25

11 марта, Александрия, стадион "Ника"

Судья: Игорь Пасхал (Херсон)

ФК "Александрия" – "Оболонь" (Киев) 4:0

Голы: Филиппов (13, 44), Безерра (16), Ндика (90)

Предупреждения: Калюжный

"Александрия": Ермаков, Кравченко, Шабанов, Кампос, Калюжный (Ващенко, 65), Мишнев (Матеус, 65), Шепелев (Кулаков, 75), Мартынюк, Царра (Ндика, 65), Безерра, Филиппов (Беляев, 75)

"Оболонь": Федоривский, Стасюк, Дубко, Приймак, Карась (Грисьо, 59), Суханов (Теслюк, 75), Витенчук (Мороз, 59), Курко (Ломницкий, 79), Близниченко (Прокопенко, 59), Груша, Устименко