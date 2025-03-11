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Динамо запретило шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян

Премьер-лига

Поединок пропустят арендованные игроки

Динамо запретило шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян

Фото: ФК Зоря Луганськ

Новина українською

"Заре" в поединке 21-го тура УПЛ против "Динамо" не смогут помочь 6 футболистов, пишет Sport.ua.

Это арендованные игроки: Владислав Супряга, Александр Яцык, Артем Слесар, Игорь Горбач, Максим Василец, Андрей Маткевич.

Эти футболисты не травмированы и не дисквалифицированы. Однако, по условиям аренды, они не имеют права играть против "Динамо", которому принадлежат контракты. Киевляне не стали нарушать эту традицию и рисковать.

Поединок "Динамо" – "Заря" состоится 11 марта в 15:30 в Киеве.

Ранее сообщалось, что Герреро не сыграет за "Динамо" против "Зари".

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Супряга Игорь Горбач Артем Слесар Александр Яцык
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Prach13 (Дрогобич)
11.03.2025 в 13:24
Чому інші команди мають грати з Зорею яка буде грати у повному складі а Динамо ні?це хіба про футбол?
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Комментарии 2
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Prach13 (Дрогобич)
11.03.2025 в 13:24
Чому інші команди мають грати з Зорею яка буде грати у повному складі а Динамо ні?це хіба про футбол?
Ответить
0
1
adey (Korosten)
11.03.2025 в 13:10
Ну ще наперед невідомо, кому це піде на користь...якби був, наприклад, Супряга - то Динамо могло б не пропустити :)
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