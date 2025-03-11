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Динамо запретило шестерым игрокам Зари сыграть против киевлян
Поединок пропустят арендованные игроки
Фото: ФК Зоря Луганськ
"Заре" в поединке 21-го тура УПЛ против "Динамо" не смогут помочь 6 футболистов, пишет Sport.ua.
Это арендованные игроки: Владислав Супряга, Александр Яцык, Артем Слесар, Игорь Горбач, Максим Василец, Андрей Маткевич.
Эти футболисты не травмированы и не дисквалифицированы. Однако, по условиям аренды, они не имеют права играть против "Динамо", которому принадлежат контракты. Киевляне не стали нарушать эту традицию и рисковать.
Поединок "Динамо" – "Заря" состоится 11 марта в 15:30 в Киеве.
Ранее сообщалось, что Герреро не сыграет за "Динамо" против "Зари".
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