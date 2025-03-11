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Источник: Александрия оформила трансфера хавбека Динамо
Возвращение на родину
Фото: zaglebielubin
Полузащитник "Динамо" Сергей Булеца в ближайшее время официально присоединится к "Александрии".
Как сообщает ТаТоТаке, "желто-черные" предприняли все попытки для офомления перехода и успели согласовать все юридические вопросы с киевским клубом.
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Отмечается, что сегодня 26-летний футболист уже будет заявлен за новую команду. Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано на 2,5 года.
Текущий сезон Булеца проводит в польской "Лехии Гданськ" (0 результативных действий в 8 матчах).
Контракт Сергея с "Динамо" истекает летом 2026 года.
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