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Источник: Александрия оформила трансфера хавбека Динамо

Премьер-лига

Возвращение на родину

Источник: Александрия оформила трансфера хавбека Динамо

Фото: zaglebielubin

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Полузащитник "Динамо" Сергей Булеца в ближайшее время официально присоединится к "Александрии".

Как сообщает ТаТоТаке, "желто-черные" предприняли все попытки для офомления перехода и успели согласовать все юридические вопросы с киевским клубом.

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Отмечается, что сегодня 26-летний футболист уже будет заявлен за новую команду. Трудовое соглашение между сторонами будет рассчитано на 2,5 года.

Текущий сезон Булеца проводит в польской "Лехии Гданськ" (0 результативных действий в 8 матчах).

Контракт Сергея с "Динамо" истекает летом 2026 года.

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Динамо (Киев) ФК Александрия Сергей Булеца трансфер
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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