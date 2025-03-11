УПЛ. Динамо - Заря 2:2. Киевляне не смогли победить обескровленного соперника

Один из самых ожидаемых матчей 21-го тура УПЛ сыграли в Киеве. "Динамо" принимало "Зарю“ в важнейшем противостоянии с турнирной точки зрения.

Киевляне в прошлом туре все же дожали ЛНЗ, но если бы не автогол Путри, то подопечные Шовковского могли второй раз подряд сыграть вничью. "Заря" два тура подряд очков не теряла. Команда Бартуловича с одинаковым счетом 2:1 переиграла "Рух" и "Оболонь".

Сегодня у "Зари" были существенные кадровые потери, ведь не могли играть арендованные. К сожалению, таковы реалии украинского футбола и никто это не хочет менять. Главная потеря для луганского коллектива - это отсутствие Александра Яцыка. К тому же, Бартуловичу не было кем усилить игру, ведь в запасе было всего четыре полевые игрока. У "Динамо" стоит отметить появление в стартовом составе Бражка и Брагару.

Игра в Киеве началась очень неожиданно. На второй минуте пас Башича на левый фланг атаки Жуниньо перевел в центр штрафной, где Будковский в касание пробил в дальний угол - 0:1. Однако, очень быстро киевляне сравняли счет. После передачи Буяльского из пределов штрафной мимо голкипера пробил Владислав Ванат - 1:1. Голевая феерия на этом не завершилась и "Заря" во второй раз в матче вышла вперед. После подачи Вантуха с углового ударом головой расстрелял ворота Джордан - 1:2. Ужасно в этом эпизоде сыграли защитники "Динамо". Это действительно чемпионская игра? И это только девятая минута матча. Невероятное начало!

Этот пропущенный гол заставил подопечных Шовковского активизироваться. Опасно пробивал Ярмоленко, но его удар парировал Сапутин. Стоит отдать должное подопечным Бартуловича, которые очень хорошо выбегали из защиты в атаку. Во второй половине тайма футбола было мало, но эмоций хватало. В конце тайма шикарную возможность сравнять счет упустил Караваев когда из выгодной позиции пробил мимо ворот. Много ошибались игроки "Зари" в защите, но на перерыв ушли ведя в счете.

Сразу после перерыва должен был сравнивать счет Вивчаренко, но он с нескольких метров пробил мимо ворот. Большой проблемой для "Зари" было то, что тренерский штаб не мог качественно освежить игру за счет замен, ведь было всего четыре полевых игрока в заявке.

С каждой минутой игровое преимущество киевлян росло, но они не могли довести атаки до логического завершения. Очень непросто было обороняться номинальным гостям, но они держались. На 57-й минуте опасно пробивал Мичин, но попасть в створ ворот хавбек "Зари" не смог. Редко удавалось выходить в атаку подопечным Бартуловича после перерыва.

Футболистам "Динамо" не хватало нестандартных действий и скорости в заключительной трети поля. На 71-й минуте "Динамо" все же сравняло счет. Кабаев подал, а Пономаренко головой переправил мяч в сетку - 2:2. В последние минуты прижались к собственным воротам футболисты "Зари". В контригре у них после перерыва ничего не получалось.

В итоге, игра так и завершилась вничью. "Динамо" теряет сверхважные очки.

УПЛ. 21-й тур

11.03.2025. Киев. Стадион "Динамо им. Лобановского"

"Динамо" - "Заря" 2:2

Голы: Ванат (5), Пономаренко (71) - Будківський (2), Джордан(9)

"Динамо": Нещерет - Караваев (Дубинчак, 72), Попов, Михавко, Вивчаренко - Бражко, Буяльский, Шапаренко (Рубчинский, 86) - Ярмоленко (Пономаренко, 46), Ванат, Брагару (Кабаев, 46)

"Заря": Сапутин - Башич, Джордан, Эскинья - Жуниор Рейс (Кораблин, 90+3), Дрышлюк, Мичин, Тронтель - Вантух (Кирюханцев, 88), Будковский, Белоцерковец