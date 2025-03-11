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УПЛ. Динамо - Заря 2:2. Киевляне не смогли победить обескровленного соперника

Премьер-лига
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УПЛ. Динамо - Заря 2:2. Киевляне не смогли победить обескровленного соперника

Фото: upl.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из самых ожидаемых матчей 21-го тура УПЛ сыграли в Киеве. "Динамо" принимало "Зарю“ в важнейшем противостоянии с турнирной точки зрения.

Киевляне в прошлом туре все же дожали ЛНЗ, но если бы не автогол Путри, то подопечные Шовковского могли второй раз подряд сыграть вничью. "Заря" два тура подряд очков не теряла. Команда Бартуловича с одинаковым счетом 2:1 переиграла "Рух" и "Оболонь".

Сегодня у "Зари" были существенные кадровые потери, ведь не могли играть арендованные. К сожалению, таковы реалии украинского футбола и никто это не хочет менять. Главная потеря для луганского коллектива - это отсутствие Александра Яцыка. К тому же, Бартуловичу не было кем усилить игру, ведь в запасе было всего четыре полевые игрока. У "Динамо" стоит отметить появление в стартовом составе Бражка и Брагару.

Игра в Киеве началась очень неожиданно. На второй минуте пас Башича на левый фланг атаки Жуниньо перевел в центр штрафной, где Будковский в касание пробил в дальний угол - 0:1. Однако, очень быстро киевляне сравняли счет. После передачи Буяльского из пределов штрафной мимо голкипера пробил Владислав Ванат - 1:1. Голевая феерия на этом не завершилась и "Заря" во второй раз в матче вышла вперед. После подачи Вантуха с углового ударом головой расстрелял ворота Джордан - 1:2. Ужасно в этом эпизоде сыграли защитники "Динамо". Это действительно чемпионская игра? И это только девятая минута матча. Невероятное начало!

Этот пропущенный гол заставил подопечных Шовковского активизироваться. Опасно пробивал Ярмоленко, но его удар парировал Сапутин. Стоит отдать должное подопечным Бартуловича, которые очень хорошо выбегали из защиты в атаку. Во второй половине тайма футбола было мало, но эмоций хватало. В конце тайма шикарную возможность сравнять счет упустил Караваев когда из выгодной позиции пробил мимо ворот. Много ошибались игроки "Зари" в защите, но на перерыв ушли ведя в счете.

УПЛ. Динамо - Заря 2:2. Киевляне не смогли победить обескровленного соперника - изображение 1

Сразу после перерыва должен был сравнивать счет Вивчаренко, но он с нескольких метров пробил мимо ворот. Большой проблемой для "Зари" было то, что тренерский штаб не мог качественно освежить игру за счет замен, ведь было всего четыре полевых игрока в заявке.

С каждой минутой игровое преимущество киевлян росло, но они не могли довести атаки до логического завершения. Очень непросто было обороняться номинальным гостям, но они держались. На 57-й минуте опасно пробивал Мичин, но попасть в створ ворот хавбек "Зари" не смог. Редко удавалось выходить в атаку подопечным Бартуловича после перерыва.

Футболистам "Динамо" не хватало нестандартных действий и скорости в заключительной трети поля. На 71-й минуте "Динамо" все же сравняло счет. Кабаев подал, а Пономаренко головой переправил мяч в сетку - 2:2. В последние минуты прижались к собственным воротам футболисты "Зари". В контригре у них после перерыва ничего не получалось.

В итоге, игра так и завершилась вничью. "Динамо" теряет сверхважные очки.

УПЛ. 21-й тур

11.03.2025. Киев. Стадион "Динамо им. Лобановского"

"Динамо" - "Заря" 2:2

Голы: Ванат (5), Пономаренко (71) - Будківський (2), Джордан(9)

"Динамо": Нещерет - Караваев (Дубинчак, 72), Попов, Михавко, Вивчаренко - Бражко, Буяльский, Шапаренко (Рубчинский, 86) - Ярмоленко (Пономаренко, 46), Ванат, Брагару (Кабаев, 46)

"Заря": Сапутин - Башич, Джордан, Эскинья - Жуниор Рейс (Кораблин, 90+3), Дрышлюк, Мичин, Тронтель - Вантух (Кирюханцев, 88), Будковский, Белоцерковец

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1 голосов
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
11.03.2025 в 18:48
Що тут можна казати? Динамо середняк УПЛ. Так як вони підготувались на зборах.це не в тин не в ворота. Шовковський воротар і цим все сказано. Ніякого креативного мислення, нічого не робиться в середній лінії. Бражко- це небо і земля, розлучився і те що знав. Думаю, що вся вина в Шовковському і його помічниках.Потрібно давно вже виганяти Гусева, молдаваніна, Михайлова і інший менеджмент. Всі купляють легіонерів, а Динамо жодного. То подивитися , то якась незрозуміла аренда, то ще якась дурня і все . Приїхали . Не буде діла, Шовковський слабак що це за команда, коли старик Ярмоленко повин бути на підтанцьовках, а він тут основний, ні швидкості і удару....
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Комментарии 14
LEVgcUqs (Чернігів)
11.03.2025 в 18:48
Що тут можна казати? Динамо середняк УПЛ. Так як вони підготувались на зборах.це не в тин не в ворота. Шовковський воротар і цим все сказано. Ніякого креативного мислення, нічого не робиться в середній лінії. Бражко- це небо і земля, розлучився і те що знав. Думаю, що вся вина в Шовковському і його помічниках.Потрібно давно вже виганяти Гусева, молдаваніна, Михайлова і інший менеджмент. Всі купляють легіонерів, а Динамо жодного. То подивитися , то якась незрозуміла аренда, то ще якась дурня і все . Приїхали . Не буде діла, Шовковський слабак що це за команда, коли старик Ярмоленко повин бути на підтанцьовках, а він тут основний, ні швидкості і удару....
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0
0
JudgeDredd (Київ)
11.03.2025 в 18:55
То що, хіба Шовковський має купувати тих легіонерів? Може все ж це має робити отой недолугий пан, що у віп-ложі сигари смалить?
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Goodwin95 (Киев)
11.03.2025 в 18:56
Ты шо? Да пэрэмогы у них в крови
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Goodwin95 (Киев)
11.03.2025 в 18:46
Я же говорил, что без пенальти и удаления это не работает
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oleg dynamo (львівська)
11.03.2025 в 18:34
останні 3 гри ДК дві втрати очей і одна випадково забила собі а так було б три втрати очей....дивишся на гру і розумієш шо нічим ДК від суперників не сильніший,повна "дупа". про яке чемпіонство може йти мова з такою грою?гра повністю кудись пропала.Надії нема, єдина надія на ШД що він собі сам настворює проблем....З креативом великі проблеми,інколи думаєш як такий чи інший ігрок зміг одягнути таку майку.До речі Суркіс не відпустив Бражка та як хотів дотянути до чемпіонства,а тут по моєму,треба зробити навпаки та як гра при ньому в центрі взагалі пропала....сумно і то дуже, і якщо Сашо на рахунок гри в слідуючих турах нічого не придумає ,то можна знову вітати ШД з чемпіонством....
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Spokoyno (Київ)
11.03.2025 в 18:15
Судді... Все зробили, щоб матч з одним "бідним" клубом залишилися без основи посадивши на карту пів Динамо! При цьому часто ігноруючи проти ДК!
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Goodwin95 (Киев)
11.03.2025 в 18:58
Ага, и в еврокубках Динамо засудили
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tolina-ystas (Краматорск)
11.03.2025 в 17:55
Не порядок.Судья не доработал ни тебе 11 метрового ни удаления.
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воха73 (киев)
11.03.2025 в 18:12
чучело даунбасівське! за тобою вже йдуть...
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fanatSD (донецк)
11.03.2025 в 18:30
за тобой санитары выехали
 
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shat1970 (киев)
11.03.2025 в 17:53
Беззубое дерьмо , ни мысли ни желания ! Как всегда тупорылый взгляд у игроков , обезображенный злобой , это фишка суркисни . Ни у кого нет дружественого отношения , противно смотреть и уж точно нет желания за таких переживать
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2
1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
11.03.2025 в 17:44
Чемпіони... Для Ліги Конференцій. Був ще колись Кубок Інтертото, четвертий за рангом Єврокубок, був би їм якраз.
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4
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amigoalex
11.03.2025 в 17:43
Позорники отскочили, подарили ничейку ничтожествам из Кыйива.
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3
3
avatar
Spokoyno (Київ)
11.03.2025 в 17:33
Скільки коксу гостям підкинили, що навіть не білих так судомило! А так маючи таку перевагу в транспортній вартості... потенційної переваги у класі, сподіватися що без жаги перемогти можуть то нонсенс! Навала, то порятунок від промахів!
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