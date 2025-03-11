"То, что происходило на тренировках и в играх - не нормально и ужасно". Билык - о методах работы Григорчука

Бывший голкипер "Черноморца" Олег Билык согласился со словами Алексея Шевченко, который ранее назвал Романа Григорчука "диктатором".

"Могу подписаться под каждым словом Алексея Шевченко о Григорчуке. То, что происходило на тренировках и в играх - не нормально и ужасно. Все, что сказал Шевченко - так на самом деле и было.

По квадратам ситуация следующая: после игры должен был быть выходной, Григорчук отправил всех, кто сыграл меньше тайма или вообще не играл, тренироваться. Забросить нас с Алексеем Шевченко в квадрат было странным решением. Ставить вратарей на позиции левых защитников - также ненормально.

Это при том, что в тогдашнем "Черноморце" роль левого защитника очень важна. Левому защитнику приходилось бегать по всему флангу, Шевченко это выполнял. Это одновременно смешно и странно. Не только Шевченко играл на нетипичной для себя позиции.

На тренировках игроки, которые находились на контракте и особо не входили в планы Григорчука, тренировались на запасном поле отдельно с помощником тренера Алексеем Антоновым, а сын главного тренера тренировался полноценно с нами, при этом никакого отношения к команде не имел.

Григорчук в целом меня почти не замечал. Как в тренировочном процессе, так тем более и на играх. Не было ни хорошего, ни плохого. Я просто существовал в команде бесцельно. Такое отношение является ужасным. Ты не понимаешь, почему ты не играешь, какие-то непонятные объяснения или вообще их отсутствие. Этот год был не очень приятным для меня.



Ребята друг друга поддерживали, коллектив замечательный. В каком-то плане нас такое отношение тренерского штаба объединяло. То, что у 90% команды не было взаимопонимания с тренерским штабом в лице Григорчука, это уже другое дело. Такие высказывания о нем могут сказать не только Шевченко или я, а больше половины той команды. Таких особенных тренеров в УПЛ больше нет", - сказал Билык.