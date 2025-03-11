Костышин раскрыл подробности своего назначения в Колосе

Исполняющий обязанности главного тренера "Колоса" Руслан Костышин рассказал о своем назначении в ковалевском клубе.

- На утро после поражения от "Александрии" и информации об отставке штаба Поздеева, я позвонил вице-президенту "Колоса", чтобы спросить, что вообще происходит. Он в тот момент был на связи с президентом клуба Андреем Засухой и объединил эти вызовы. Андрей Анатольевич сказал: "Чтобы завтра был!". Я ответил: "Понял!". Это весь разговор.

- Кто будет работать в вашем штабе?

- Кроме Олега Шелаева остается Вячеслав Кернозенко, который прекрасно выполнял работу тренера вратарей. Дальше будем смотреть.

- По сравнению с вашим предыдущим периодом в команде осталось мало игроков. Нужно ли вам время на знакомство с коллективом?

- Время на знакомство с коллективом нужно, но всех этих футболистов я знаю. Во-первых, все они очень хорошего качества, все были лидерами и в других командах. Здесь собран очень хороший состав. Пока не знаю, почему не удается построить крепкую команду. Нужно разбираться.

- Можно считать, что в студии УПЛ ТВ, в частности, готовились к этому?

- Да, студия также помогла.

- Вас представили в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Что нужно, чтобы эта приставка "и.о." исчезла?

- Вообще не смотрел на это. Перед командой представили как "ваш главный тренер". А как оно записано меня не волнует. Главное, чтобы команда вышла на более высокий уровень и поднялась в турнирной таблице. Дальше жизнь покажет.

- Какая первоочередная задача стоит перед вашим тренерским штабом.

- Вы видите на каком месте команда. Понятно, что она не должна там быть при наличии таких игроков и при таком отношении руководства клуба и, в частности, президента. Есть все условия. Если я раньше говорил, что команда обгоняет клуб в плане результатов, то сейчас все наоборот, - сказал Костышин в комментарии Матч-Центр на УПЛ ТВ.