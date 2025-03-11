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Два гола за три минуты. Александрия уверенно повела уже в начале игры с Оболонью

Премьер-лига

Тяжело приходится гостям

Два гола за три минуты. Александрия уверенно повела уже в начале игры с Оболонью

Олександрія

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" принимает на домашнем стадионе "Оболонь" в рамках 21-го тура чемпионата Украины.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Александр Филиппов. Центрфорвард "желто-черных" забил после прострела Владимира Шепелева.

Уже через три минуты второй гол хозяев забил Хуан Безерра, удачно сыграв на добивании.

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