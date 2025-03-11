Два гола за три минуты. Александрия уверенно повела уже в начале игры с Оболонью

"Александрия" принимает на домашнем стадионе "Оболонь" в рамках 21-го тура чемпионата Украины.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Александр Филиппов. Центрфорвард "желто-черных" забил после прострела Владимира Шепелева.

Уже через три минуты второй гол хозяев забил Хуан Безерра, удачно сыграв на добивании.