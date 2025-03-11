Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два гола за три минуты. Александрия уверенно повела уже в начале игры с Оболонью
Тяжело приходится гостям
Олександрія
"Александрия" принимает на домашнем стадионе "Оболонь" в рамках 21-го тура чемпионата Украины.
Счет в матче на 13-й минуте открыл Александр Филиппов. Центрфорвард "желто-черных" забил после прострела Владимира Шепелева.
Уже через три минуты второй гол хозяев забил Хуан Безерра, удачно сыграв на добивании.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Раде допустили вывод Сил обороны из Курской области
- Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году
- Экс-игрок сборной Украины официально объявил о завершении карьеры
- Рух дожимает Ингулец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн