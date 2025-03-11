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Кривбасс заключил долгосрочные контракты с молодыми игроками

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Кривбасс заключил долгосрочные контракты с молодыми игроками

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" подписал новые долгосрочные контракты с молодыми футболистами, в частности игроками юношеской команды U-19, сообщает официальный сайт криворожцев.

Это полузащитники: 17-летний Александр Каменский, 18-летние Ярослав Шевченко, Тимур Бутенко и Илья Каплунов, а также 19-летние форварды Назар Попов и Владимир Мулык.

Сроки соглашений не разглашаются.

Шевченко, Каменский и Бутенко уже успели дебютировать за "Кривбасс" в официальных матчах, а Каплунов и Попов неоднократно попадали в заявку главной команды на игры УПЛ.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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