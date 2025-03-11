Премьер-лига
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Это уже разгром. Форвард Александрии оформляет дубль в ворота Оболони
В похожем стиле, что и первый мяч
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" повела со счетом 3:0 в домашнем матче против "Оболони" в рамках 21-го тура чемпионата Украины.
Дубль в составе хозяев на 44-й минуте после прострела Ивана Калюжного оформил Александр Филлипов. До этого также за "желто-черных" забивал Хуан Безерра.
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