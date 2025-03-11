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Без неожиданностей. Динамо и Заря назвали стартовые составы на матч УПЛ
Поединок начнется в 15:30
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" сыграет на своем поле против "Зари" в матче 21-го тура УПЛ. Наставники обеих команд назвали стартовые составы.
"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Буяльский, Михавко, Брагару,
Запасные: Моргун, Семка, Рубчинский, Кабаев, Дячук, Саленко, Биловар, Коробов, Дубинчак, Михайленко, Пономаренко,
"Заря": Сапутин, Джордан, Башич, Вантух, Габриэль, Жуниор, Тронтель, Дришлюк, Белоцерковец, Мичин, Будковский,
Запасные: Мацапура, Кирюханцев, Кораблин, Андрушко, Писаренко.
Поединок начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.
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