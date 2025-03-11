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Без неожиданностей. Динамо и Заря назвали стартовые составы на матч УПЛ

Премьер-лига

Поединок начнется в 15:30

Без неожиданностей. Динамо и Заря назвали стартовые составы на матч УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" сыграет на своем поле против "Зари" в матче 21-го тура УПЛ. Наставники обеих команд назвали стартовые составы.

"Динамо": Нещерет, Вивчаренко, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Буяльский, Михавко, Брагару,

Запасные: Моргун, Семка, Рубчинский, Кабаев, Дячук, Саленко, Биловар, Коробов, Дубинчак, Михайленко, Пономаренко,

"Заря": Сапутин, Джордан, Башич, Вантух, Габриэль, Жуниор, Тронтель, Дришлюк, Белоцерковец, Мичин, Будковский,

Запасные: Мацапура, Кирюханцев, Кораблин, Андрушко, Писаренко.

Поединок начнется в 15:30, а UA-Football проведет текстовый онлайн встречи.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
11.03.2025 в 14:55
Ванат має трансферну вартість вдвічі більше ніж основа Зорі... А це потенційні можливості Коли як не в цьому матчі Владіслав нарешті повинен доводити, що його десять лимонів не з фруктової лавки
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
11.03.2025 в 14:55
Ванат має трансферну вартість вдвічі більше ніж основа Зорі... А це потенційні можливості Коли як не в цьому матчі Владіслав нарешті повинен доводити, що його десять лимонів не з фруктової лавки
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