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Сложно назвать фаворита. Верес и Полесье представили стартовые составы на матч УПЛ

Премьер-лига

Поединок начнётся в 15:30 по киевскому времени

Сложно назвать фаворита. Верес и Полесье представили стартовые составы на матч УПЛ

nkveres.com

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В УПЛ встретятся "Верес" и "Полесье".

Ровенский клуб выйдет следующим составом:

Кожухар – Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Кучеров, Харатин – Луан, Степанюк, Гайдучик, Дахновский

"Полесье" выпустило в старте таких футболистов:

Волынец – Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко – Битон, Андриевский – Гуцуляк, Батиста, Крушинский.

До матча "Полесье" занимает 4-е место с 34-мя баллами, "Верес" - девятый с 25-ю баллами.

Поединок начнётся в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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