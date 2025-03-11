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Сложно назвать фаворита. Верес и Полесье представили стартовые составы на матч УПЛ
Поединок начнётся в 15:30 по киевскому времени
nkveres.com
В УПЛ встретятся "Верес" и "Полесье".
Ровенский клуб выйдет следующим составом:
Кожухар – Куция, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Кучеров, Харатин – Луан, Степанюк, Гайдучик, Дахновский
"Полесье" выпустило в старте таких футболистов:
Волынец – Майсурадзе, Чоботенко, Сарапий, Михайличенко – Бабенко – Битон, Андриевский – Гуцуляк, Батиста, Крушинский.
До матча "Полесье" занимает 4-е место с 34-мя баллами, "Верес" - девятый с 25-ю баллами.
Поединок начнётся в 15:30 по киевскому времени.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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