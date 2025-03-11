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6 ударов за 10 секунд. Невероятный эпизод в матче Александрия - Оболонь

Премьер-лига

Избиение лежачего

6 ударов за 10 секунд. Невероятный эпизод в матче Александрия - Оболонь

Фото - ФК Олександрія

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В матче 21-го тура Украинской Премьер-Лиги между "Александрией" и "Оболонью" в конце 53-й минуты невероятный момент у ворот "пивоваров". Хозяева нанесли 6 (!) ударов за 10 секунд, но не смогли занести мяч в сетку ворот.

Подопечные Руслана Ротаня нанесли несколько ударов в упор, в частности Артем Шабанов решил пробить ножницами, впрочем его удар на себя приняла перекладина.

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"Александрия" еще в первом тайме забила три гола и повела в счете в домашнем матче против "Оболони". Дубль в составе хозяев оформил Александр Филлипов. Также за "желто-черных" забивал Хуан Безерра.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Андрей Журба
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