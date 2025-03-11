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Экс-участник УПЛ может прекратить существование. Известна причина

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Экс-участник УПЛ может прекратить существование. Известна причина

Зірка

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Главный тренер любительской "Зирки" (Кропивницкий) Самир Гасанов дал неутешительный прогноз относительно будущего клуба.

"Ситуация сложная. Сейчас отвечу так. Мы все ждем окончательного решения президента клуба. В марте у нас запланирована встреча, и уже тогда будем понимать, что мы и как мы. Сейчас относительно дальнейших выступлений первой команды ничего не могу сказать вообще. В каком формате будет или не будет существовать - все будем знать после этой встречи.

Ребята ответственные, чтобы только была возможность играть - а так они себе участвуют в зимних турнирах, поддерживают форму. Они у нас получили информацию от тренерского штаба, так сказать, программу действий. Однако есть проблема в другом - в неопределенности, которая на сегодня у нас есть.

Пока очень сложно. Почти вся команда ушла. Даже та, которая у нас оставалась после определенной смены поколений. Ведь мы несколько раз так перезагружались, давали детям, которые закончили в Кропивницком ДЮСШ, возможность перейти во взрослый футбол всеукраинского уровня. Каждые полгода мы теряем ведущих игроков, но сейчас особенно остро стоит кадровый вопрос", - поделился Гасанов.

Напомним, "Зирка" выступала в украинской Премьер-лиге в 2016-18 годах. С сезона 2019/20 клуб из Кропивницкого играет в любительских соревнованиях.

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Самир Гасанов аматорский футбол Зирка (Кропивницкий) финансы
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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