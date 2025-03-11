Экс-участник УПЛ может прекратить существование. Известна причина

Главный тренер любительской "Зирки" (Кропивницкий) Самир Гасанов дал неутешительный прогноз относительно будущего клуба.

"Ситуация сложная. Сейчас отвечу так. Мы все ждем окончательного решения президента клуба. В марте у нас запланирована встреча, и уже тогда будем понимать, что мы и как мы. Сейчас относительно дальнейших выступлений первой команды ничего не могу сказать вообще. В каком формате будет или не будет существовать - все будем знать после этой встречи.

Ребята ответственные, чтобы только была возможность играть - а так они себе участвуют в зимних турнирах, поддерживают форму. Они у нас получили информацию от тренерского штаба, так сказать, программу действий. Однако есть проблема в другом - в неопределенности, которая на сегодня у нас есть.

Пока очень сложно. Почти вся команда ушла. Даже та, которая у нас оставалась после определенной смены поколений. Ведь мы несколько раз так перезагружались, давали детям, которые закончили в Кропивницком ДЮСШ, возможность перейти во взрослый футбол всеукраинского уровня. Каждые полгода мы теряем ведущих игроков, но сейчас особенно остро стоит кадровый вопрос", - поделился Гасанов.