"Ожидаем, что они составят костяк команды". Гендир Кривбасса - о молодых игроках

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о подписании долгосрочных контрактов с шестью талантливыми футболистами красно-белых.

- Владимир Владимирович, ФК "Кривбасс" подписал контракты сразу с шестью воспитанниками. Это свидетельствует, что наш клуб работает на перспективу?

- Да, конечно. Мы продлили соглашения с нашими игроками на большие сроки, потому что мы видим перспективу в этих футболистах. Некоторые из них уже дебютировали в первой команде в УПЛ. Я надеюсь, что все эти исполнители в ближайшем будущем будут составлять костяк "Кривбасса".

- Шевченко, Каменский, Мулык, Попов, Бутенко, Каплунов. Чего ожидаете от ребят?

- Мы ожидаем, что они будут так же усердно работать, будут пытаться "стучать" в двери первой команды как можно чаще и ожидаем, что они быстро адаптируются, когда попадут в первую команду. Мы ставим перед ними большие задачи и, я очень надеюсь, что вместе выполним нашу главную задачу, - приводит слова Баенко официальный сайт клуба.