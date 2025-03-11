Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Ожидаем, что они составят костяк команды". Гендир Кривбасса - о молодых игроках
Клуб подписал новые контракты с шестью футболистами
Фото: ФК Кривбас
Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко рассказал о подписании долгосрочных контрактов с шестью талантливыми футболистами красно-белых.
- Владимир Владимирович, ФК "Кривбасс" подписал контракты сразу с шестью воспитанниками. Это свидетельствует, что наш клуб работает на перспективу?
- Да, конечно. Мы продлили соглашения с нашими игроками на большие сроки, потому что мы видим перспективу в этих футболистах. Некоторые из них уже дебютировали в первой команде в УПЛ. Я надеюсь, что все эти исполнители в ближайшем будущем будут составлять костяк "Кривбасса".
- Шевченко, Каменский, Мулык, Попов, Бутенко, Каплунов. Чего ожидаете от ребят?
- Мы ожидаем, что они будут так же усердно работать, будут пытаться "стучать" в двери первой команды как можно чаще и ожидаем, что они быстро адаптируются, когда попадут в первую команду. Мы ставим перед ними большие задачи и, я очень надеюсь, что вместе выполним нашу главную задачу, - приводит слова Баенко официальный сайт клуба.
Популярное сейчас
- Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году
- Экс-игрок сборной Украины официально объявил о завершении карьеры
- ВИДЕО, как Виктор Цыганков спас Жирону от поражения, заработав пенальти
- "Начали хватать звезды с неба". Александр Кучер - о неожиданном результате одного из матчей 20-го тура УПЛ
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба