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Вингер Кривбасса вызван в сборную Венесуэлы

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Вингер Кривбасса вызван в сборную Венесуэлы

fckryvbas.com

Новина українською

Вингер "Кривбасса" Глейкер Мендоза получил вызов в национальную команду Венесуэлы.

В рамках отбора к чемпионату мира 2026 года "виноделы" проведут два матча: против сборных Эквадора (21 марта) и Перу (26 марта).

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Дебют Мендозы за Венесуэлу состоялся 18 января 2025 года, в спарринге против США (1:3). Теперь 23-летний футболист может дебютировать и в официальной встрече.

Напомним, Мендоза перешел в "Кривбасс" из "Депортиво Тачиры" в начале февраля 2025 года, и с тех пор уже успел отличиться голом в ворота донецкого "Шахтера" (1:1).

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Кривбасс (Кривой Рог) Национальная сборная Венесуэлы
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
11.03.2025 в 15:42
классный игрок. Наберет форму и копанка с дыркой будут страдать
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0
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
11.03.2025 в 15:42
классный игрок. Наберет форму и копанка с дыркой будут страдать
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0
1
fanatSD (донецк)
11.03.2025 в 16:41
фуфло помыть не забудь страдалец.кто страдал с ингульцом?
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0
0

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