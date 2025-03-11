Вингер Кривбасса вызван в сборную Венесуэлы

Вингер "Кривбасса" Глейкер Мендоза получил вызов в национальную команду Венесуэлы.

В рамках отбора к чемпионату мира 2026 года "виноделы" проведут два матча: против сборных Эквадора (21 марта) и Перу (26 марта).

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Дебют Мендозы за Венесуэлу состоялся 18 января 2025 года, в спарринге против США (1:3). Теперь 23-летний футболист может дебютировать и в официальной встрече.

Напомним, Мендоза перешел в "Кривбасс" из "Депортиво Тачиры" в начале февраля 2025 года, и с тех пор уже успел отличиться голом в ворота донецкого "Шахтера" (1:1).