  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос усилился рядом опытных футболистов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос усилился рядом опытных футболистов

Премьер-лига

Все они были включены в заявку клуба на сайте УПЛ

Колос усилился рядом опытных футболистов

Фото - Колос

Новина українською

"Колос" подписал ряд игроков, знакомых украинским болельщикам. В заявке ковалевского клуба на сайте УПЛ появилось сразу четыре футболиста.

И так, к команде присоединились экс-нападающий "Левого Берега" Даниил Колесник и бывший защитник ФСК "Мариуполь" Петр Харжевский. Также состав ковалевцев пополнили опытный оборонец Роман Помазан и бывший форвард "Миная" Иван Головкин (его контракт принадлежит "Заре").

Все эти игроки, вероятно, начнут свою карьеру во второй команде "Колоса", однако не исключено, что новый тренер клуба может привлечь их к играм первой команды в зависимости от ситуации.

Читайте такжеКостышин раскрыл подробности своего назначения в Колосе
По теме
yellow-arrow
Первый гол за первую команду Динамо. 19-летний Пономаренко сравнял счет в матче с Зарей. ВИДЕО
yellow-arrow
Полесье уже все? Верес делает счет неприятно крупным. Видео
yellow-arrow
Карпаты против Шахтера. Лупашко и Пушич назвали стартовые составы
Колос (Ковалевка) Петр Харжевский Иван Головкин Даниил Колесник
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости