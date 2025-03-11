Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос усилился рядом опытных футболистов
Все они были включены в заявку клуба на сайте УПЛ
Фото - Колос
"Колос" подписал ряд игроков, знакомых украинским болельщикам. В заявке ковалевского клуба на сайте УПЛ появилось сразу четыре футболиста.
И так, к команде присоединились экс-нападающий "Левого Берега" Даниил Колесник и бывший защитник ФСК "Мариуполь" Петр Харжевский. Также состав ковалевцев пополнили опытный оборонец Роман Помазан и бывший форвард "Миная" Иван Головкин (его контракт принадлежит "Заре").
Все эти игроки, вероятно, начнут свою карьеру во второй команде "Колоса", однако не исключено, что новый тренер клуба может привлечь их к играм первой команды в зависимости от ситуации.
Популярное сейчас
- В Раде допустили вывод Сил обороны из Курской области
- Костышин возвращается в Колос, Шахтер подписывает бразильца. Главные новости за 10 марта
- ВИДЕО, как Виктор Цыганков спас Жирону от поражения, заработав пенальти
- Ротань летом может покинуть Александрию. На тренера претендуют 3 клуба, – источник
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность