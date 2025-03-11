Колос усилился рядом опытных футболистов

"Колос" подписал ряд игроков, знакомых украинским болельщикам. В заявке ковалевского клуба на сайте УПЛ появилось сразу четыре футболиста.

И так, к команде присоединились экс-нападающий "Левого Берега" Даниил Колесник и бывший защитник ФСК "Мариуполь" Петр Харжевский. Также состав ковалевцев пополнили опытный оборонец Роман Помазан и бывший форвард "Миная" Иван Головкин (его контракт принадлежит "Заре").

Все эти игроки, вероятно, начнут свою карьеру во второй команде "Колоса", однако не исключено, что новый тренер клуба может привлечь их к играм первой команды в зависимости от ситуации.