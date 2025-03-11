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Дубль Филиппова и дебютный гол Ндики. Александрия - Оболонь 4:0. Видеообзор матча

Премьер-лига

Подтвердили статус одного из лидеров

Дубль Филиппова и дебютный гол Ндики. Александрия - Оболонь 4:0. Видеообзор матча

Олександрія

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" разгромила "Оболонь" в 21-м туре чемпионата Украины.

В первом тайме комфортное преимущество "желто-черным" обеспечили гол Хуана Безерры и дубль Александра Филиппова. Во второй половине встречи дебютный мяч в составе "Александрии" забил французский легионер Эван Ндика.

В турнирной таблице "Александрия" приблизилась на расстояние в три очка к лидеру УПЛ "Динамо", в то время как "Оболонь" рискует опуститься ниже 13-й строчки.

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21-й тур УПЛ, сезон 2024/25

11 марта, Александрия, стадион "Ника"

"Александрия" – "Оболонь" 4:0

Голы: Филиппов (13, 44), Безерра (16), Ндика (90)

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