Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дубль Филиппова и дебютный гол Ндики. Александрия - Оболонь 4:0. Видеообзор матча
Подтвердили статус одного из лидеров
Олександрія
"Александрия" разгромила "Оболонь" в 21-м туре чемпионата Украины.
В первом тайме комфортное преимущество "желто-черным" обеспечили гол Хуана Безерры и дубль Александра Филиппова. Во второй половине встречи дебютный мяч в составе "Александрии" забил французский легионер Эван Ндика.
В турнирной таблице "Александрия" приблизилась на расстояние в три очка к лидеру УПЛ "Динамо", в то время как "Оболонь" рискует опуститься ниже 13-й строчки.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
21-й тур УПЛ, сезон 2024/25
11 марта, Александрия, стадион "Ника"
"Александрия" – "Оболонь" 4:0
Голы: Филиппов (13, 44), Безерра (16), Ндика (90)
Популярное сейчас
- Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году
- Экс-игрок сборной Украины официально объявил о завершении карьеры
- Костышин возвращается в Колос, Шахтер подписывает бразильца. Главные новости за 10 марта
- Черноморец будет продан. Известен покупатель клуба, - Источник
- Гвардиола тайно поехал в Испанию, чтобы спасти свой брак
- Роналду усиливает охрану: его семье угрожает опасность