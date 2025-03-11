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Назревает сенсация? Заря вышла вперед в матче против Динамо. Видео гола
Вот так начало
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Заря" вышла вперед в матче против "Динамо".
На второй минуте отметился капитан "Зари" Филипп Будковский.
"Динамо" с фланга сделало передачу. Мяч попал к игрокам "Зари". Луганский клуб пошел в атаку. Передача на Будковского закончилась голом.
Видео гола:
Это шестой гол Будковского.
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