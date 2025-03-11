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Назревает сенсация? Заря вышла вперед в матче против Динамо. Видео гола

Премьер-лига

Вот так начало

Назревает сенсация? Заря вышла вперед в матче против Динамо. Видео гола

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Заря" вышла вперед в матче против "Динамо".

На второй минуте отметился капитан "Зари" Филипп Будковский.

"Динамо" с фланга сделало передачу. Мяч попал к игрокам "Зари". Луганский клуб пошел в атаку. Передача на Будковского закончилась голом.

Видео гола:

Это шестой гол Будковского.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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