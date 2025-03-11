Еще два гола до десятой минуты. Динамо и Заря устроили голевую феерию в начале матча

"Динамо" принимает "Зарю" в рамках 21-го тура чемпионата Украины.

После гола Филиппа Будковского на второй минуте команды обменялись еще по одному голу. Счет в игре сравнял нападающий "бело-синих" Ванат, но уже вскоре центрбек луганчан Джордан вновь вывел свою команду вперед, замкнув головой подачу Вантуха.



Таким образом, пока "Заря" ведет в поединке со счетом 2:1.