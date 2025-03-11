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Карпаты объявили о переходе бразильского нападающего
Бразилец начнет адаптацию в молодежном составе
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" объявил о подписании контракт с бразильским нападающим Вальдемиром.
Срок действия соглашения не разглашается. 18-летний бразилец начнет адаптацию к украинскому футболу, выступая за юношескую команду львовян.
Вальдемир начал заниматься футболом в клубе "Бангу" из родного города Рио-де-Жанейро. В 2020-м перебрался в структуру "Ботафого".
В прошлом году выступал за команду U-17, в составе которой провел 29 матчей и забил 10 голов. По итогам сезона Вальдемир стал лучшим бомбардиром команды "Ботафого" U-17. Кроме того, он привлекался к матчам команды U-20 и провел там 3 поединка.
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