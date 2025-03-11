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Верес открыл счет в матче с Полесьем. Видео гола

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Верес открыл счет в матче с Полесьем. Видео гола

Фото: ФК Ворскла

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"Верес" открыл счет в матче с "Полесьем".

На 13-й минуте Игорь Харатин подал с границы штрафной, а Руслан Степанюк высоко выпрыгнул и кивком отправил мяч в дальний угол.

Это второй гол капитана "Вереса" в этом сезоне.

Видео гола:

Сейчас "Верес" побеждает "Полесье" со счетом 1:0.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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