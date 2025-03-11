Премьер-лига
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Карпаты и Шахтер проведут два матча за два дня
Один из них - спарринг
fckarpaty.org.ua
В среду, 12 марта "Шахтер" проведет товарищескую игру с "
"Горняки" уже анонсировали матч на своем официальном сайте.
Интересно, что во вторник, 11 марта "Шахтер" встретится с "Карпатами" в матче 21-го тура УПЛ.
Начало спарринга – в 12:00 по киевскому времени. Видеотрансляция будет доступна на YouTube.
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