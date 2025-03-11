Карпаты и Шахтер проведут два матча за два дня

В среду, 12 марта "Шахтер" проведет товарищескую игру с " Карпатами ".

"Горняки" уже анонсировали матч на своем официальном сайте.

Интересно, что во вторник, 11 марта "Шахтер" встретится с "Карпатами" в матче 21-го тура УПЛ.

Начало спарринга – в 12:00 по киевскому времени. Видеотрансляция будет доступна на YouTube.