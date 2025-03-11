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Карпаты и Шахтер проведут два матча за два дня

Премьер-лига

Один из них - спарринг

Карпаты и Шахтер проведут два матча за два дня

fckarpaty.org.ua

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В среду, 12 марта "Шахтер" проведет товарищескую игру с "Карпатами".

"Горняки" уже анонсировали матч на своем официальном сайте.

Интересно, что во вторник, 11 марта "Шахтер" встретится с "Карпатами" в матче 21-го тура УПЛ.

Начало спарринга – в 12:00 по киевскому времени. Видеотрансляция будет доступна на YouTube.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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