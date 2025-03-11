Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Где-то уже это видели. Полесье забило Вересу невероятный гол. Видео
Батиста продолжает забивать в УПЛ
polissyafc.com
"Полесье" сравняло счет в матче против "Вереса".
Футболисты житомирского клуба сделали длинную передачу в штрафную "Вереса". Крушинский бил по воротам, но Харатин вытащил с ленточки.
"Полесье" продолжило бить по воротам и Батиста положил мяч в ворота. Это его третий гол в четырех матчах.
Видео гола:
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Третий гол Батисты в четырех матчах.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Раде допустили вывод Сил обороны из Курской области
- Экс-игрок сборной Украины официально объявил о завершении карьеры
- ВИДЕО, как Виктор Цыганков спас Жирону от поражения, заработав пенальти
- Ротань летом может покинуть Александрию. На тренера претендуют 3 клуба, – источник
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Грилиш весело отпраздновал победу над Плимутом: звезду Ман Сити заметили нетрезвым возле паба
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн