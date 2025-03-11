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Где-то уже это видели. Полесье забило Вересу невероятный гол. Видео

Премьер-лига

Батиста продолжает забивать в УПЛ

Где-то уже это видели. Полесье забило Вересу невероятный гол. Видео

polissyafc.com

Новина українською

"Полесье" сравняло счет в матче против "Вереса".

Футболисты житомирского клуба сделали длинную передачу в штрафную "Вереса". Крушинский бил по воротам, но Харатин вытащил с ленточки.

"Полесье" продолжило бить по воротам и Батиста положил мяч в ворота. Это его третий гол в четырех матчах.

Видео гола:

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Третий гол Батисты в четырех матчах.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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