Где-то уже это видели. Полесье забило Вересу невероятный гол. Видео

"Полесье" сравняло счет в матче против "Вереса".

Футболисты житомирского клуба сделали длинную передачу в штрафную "Вереса". Крушинский бил по воротам, но Харатин вытащил с ленточки.

"Полесье" продолжило бить по воротам и Батиста положил мяч в ворота. Это его третий гол в четырех матчах.

Видео гола:

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Третий гол Батисты в четырех матчах.