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Под конец тайма. Лёгкий, но прекрасный гол Вереса в ворота Полесья. Видео
Второй мяч Степанюка в сезоне и дубль в матче
nkveres.com
"Верес" под конец тайма вышел вперед в матче с "Полесьем".
Роман Гончаренко пробил с центра поля в свободное пространство. Мяч попал к Руслану Степанюку, который забил гол и вывел "Верес" вперед.
Защита "Полесья" наблюдала за голом.
Видео:
К слову, это второй мяч Степанюка в сезоне и дубль в матче.
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Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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