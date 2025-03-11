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Под конец тайма. Лёгкий, но прекрасный гол Вереса в ворота Полесья. Видео

Премьер-лига

Второй мяч Степанюка в сезоне и дубль в матче

Под конец тайма. Лёгкий, но прекрасный гол Вереса в ворота Полесья. Видео

nkveres.com

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"Верес" под конец тайма вышел вперед в матче с "Полесьем".

Роман Гончаренко пробил с центра поля в свободное пространство. Мяч попал к Руслану Степанюку, который забил гол и вывел "Верес" вперед.

Защита "Полесья" наблюдала за голом.

Видео:

К слову, это второй мяч Степанюка в сезоне и дубль в матче.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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