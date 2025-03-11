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Вторая сенсация? Верес забивает третий гол в ворота Полесья. Видео
В Ровно что-то невероятное происходит
Фото: НК Верес
"Верес" забивает третий гол в ворота "Полесья".
Руслан Степанюк отдал пас с центра поля. Виталий Дахновский подхватил и забил гол в ворота «Полесья».
Это второй мяч полузащитника в сезоне.
Видео гола:
Руслан Степанюк кроме двух голов отметился и результативной передачей.
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