  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вторая сенсация? Верес забивает третий гол в ворота Полесья. Видео
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая сенсация? Верес забивает третий гол в ворота Полесья. Видео

Премьер-лига

В Ровно что-то невероятное происходит

Вторая сенсация? Верес забивает третий гол в ворота Полесья. Видео

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" забивает третий гол в ворота "Полесья".

Руслан Степанюк отдал пас с центра поля. Виталий Дахновский подхватил и забил гол в ворота «Полесья».

Это второй мяч полузащитника в сезоне.

Видео гола:

Руслан Степанюк кроме двух голов отметился и результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Первый гол за первую команду Динамо. 19-летний Пономаренко сравнял счет в матче с Зарей. ВИДЕО
yellow-arrow
Полесье уже все? Верес делает счет неприятно крупным. Видео
yellow-arrow
Карпаты против Шахтера. Лупашко и Пушич назвали стартовые составы
Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Виталий Дахновский
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости