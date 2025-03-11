Вторая сенсация? Верес забивает третий гол в ворота Полесья. Видео

"Верес" забивает третий гол в ворота "Полесья".

Руслан Степанюк отдал пас с центра поля. Виталий Дахновский подхватил и забил гол в ворота «Полесья».

Это второй мяч полузащитника в сезоне.

Видео гола:

Руслан Степанюк кроме двух голов отметился и результативной передачей.