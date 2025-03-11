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Карпаты против Шахтера. Лупашко и Пушич назвали стартовые составы

Премьер-лига

Стартовые составы команд

Карпаты против Шахтера. Лупашко и Пушич назвали стартовые составы

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 21-го тура УПЛ "Карпаты" будут принимать "Шахтер".

Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Карпаты": Кинарейкин, Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Сыч, Альварес, Танда, Чачуа, Костенко, Бруниньо, Краснопир,

Запасные: Киричок, Булеза, Подлепенец, Игорь Невес, Квасница, Федор, Клименко, Чабан, Шах, Кемкин, Домчак

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Назарина, Марлон, Судаков, Швед, Кевин, Эгиналду.

Запасные: Фесюн, Арройо, Винисиус, Грамм, Фарина, Глущенко, Бондаренко, Цуканов, Алиссон, Невертон, Траоре, Кауан Элиас.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Карпаты" - "Шахтер".

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