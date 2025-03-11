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Карпаты против Шахтера. Лупашко и Пушич назвали стартовые составы
Стартовые составы команд
fckryvbas.com
В матче 21-го тура УПЛ "Карпаты" будут принимать "Шахтер".
Матч начнется в 18:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Карпаты": Кинарейкин, Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Сыч, Альварес, Танда, Чачуа, Костенко, Бруниньо, Краснопир,
Запасные: Киричок, Булеза, Подлепенец, Игорь Невес, Квасница, Федор, Клименко, Чабан, Шах, Кемкин, Домчак
"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Назарина, Марлон, Судаков, Швед, Кевин, Эгиналду.
Запасные: Фесюн, Арройо, Винисиус, Грамм, Фарина, Глущенко, Бондаренко, Цуканов, Алиссон, Невертон, Траоре, Кауан Элиас.
Напомним, что UA-Футбол проведет
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