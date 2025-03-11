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Полесье уже все? Верес делает счет неприятно крупным. Видео

Премьер-лига

В Ровно что-то невероятное происходит

Полесье уже все? Верес делает счет неприятно крупным. Видео

ФК "Верес"

Новина українською

"Верес" забивает четвёртый гол в ворота "Полесья".

Футболисты хозяев отдали передачу на Виталия Дахновского. 11-й номер быстро пасовал на Николая Гайдучика и тот отметился голом.

Видео гола:

Для Николая Гайдучика пятый гол в сезоне.

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Николай Гайдучик
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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