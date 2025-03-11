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Полесье уже все? Верес делает счет неприятно крупным. Видео
В Ровно что-то невероятное происходит
ФК "Верес"
"Верес" забивает четвёртый гол в ворота "Полесья".
Футболисты хозяев отдали передачу на Виталия Дахновского. 11-й номер быстро пасовал на Николая Гайдучика и тот отметился голом.
Видео гола:
Для Николая Гайдучика пятый гол в сезоне.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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