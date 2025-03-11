Первый гол за первую команду Динамо. 19-летний Пономаренко сравнял счет в матче с Зарей. ВИДЕО

В матче 21-го тура УПЛ "Динамо" принимает "Зарю".

После первого тайма счет был неожиданно 2:1 в пользу луганчан.

Во втором тайме киевляне давили и все-таки сравняли счет – на 71 минуте 19-летний Матвей Пономаренко после коротка навеса все-таки голвоой пробил Сапутина – 2:2!

И это первый гол молодого форварда за первую команду "Динамо"!