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Первый гол за первую команду Динамо. 19-летний Пономаренко сравнял счет в матче с Зарей. ВИДЕО
2:2 в интересном матче
fcdynamo.com
В матче 21-го тура УПЛ "Динамо" принимает "Зарю".
После первого тайма счет был неожиданно 2:1 в пользу луганчан.
Во втором тайме киевляне давили и все-таки сравняли счет – на 71 минуте 19-летний Матвей Пономаренко после коротка навеса все-таки голвоой пробил Сапутина – 2:2!
И это первый гол молодого форварда за первую команду "Динамо"!
Напомним, что UA-Футбол ведет
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