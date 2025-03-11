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Первый гол за первую команду Динамо. 19-летний Пономаренко сравнял счет в матче с Зарей. ВИДЕО

Премьер-лига

2:2 в интересном матче

Первый гол за первую команду Динамо. 19-летний Пономаренко сравнял счет в матче с Зарей. ВИДЕО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 21-го тура УПЛ "Динамо" принимает "Зарю".

После первого тайма счет был неожиданно 2:1 в пользу луганчан.

Во втором тайме киевляне давили и все-таки сравняли счет – на 71 минуте 19-летний Матвей Пономаренко после коротка навеса все-таки голвоой пробил Сапутина – 2:2!

И это первый гол молодого форварда за первую команду "Динамо"!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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