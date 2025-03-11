УПЛ. Верес - Полесье 5:1. Позор команды Ашура

Что касается стартовых составов, то у "Вереса" давно травмированы левый защитник Василий Гакман и вингер Сэмюэл Нонго. Вернулся в центр защиты после дисквалификации Роман Гончаренко, наконец рядом с Гайдучиком в атаке вышел Степанюк. В других позициях без неожиданностей.

У "Полесья" снова в запасе остался Александр Назаренко, а в основе играл Крушинский. На других позициях все прогнозируемо.



С первых минут в атаку пошло "Полесье". Житомиряне больше контролировали мяч и пытались создавать опасность у ворот соперника. Батиста отозвался на передачу с фланга и не совсем удачно пробил по воротам, не создав трудностей Кожухарю.

Тревожно стало на 7-й минуте, когда Шевченко наступил на ногу Гуцуляку в центре поля. К счастью, Алексей смог продолжить матч.

Фактически первая же атака "Верес" стала результативной. Игорь Харатин осуществил подачу в штрафную, а Руслан Степанюк кивком головы отправил круглого в дальний угол ворот Волынца. 1:0. Почти сразу же Луан испортил потенциальную контратаку из-за центра неудачной передачей налево.

Еще через несколько минут Гайдучика вывели на ударную позицию, но нападающий "Вереса" замешкался и его запоздалый удар уже не нес в себе опасности.

"Полесье" пыталось играть первым номер, но у подопечных Ашура совершенно не удавались атаки. Подопечные Шандрука, напротив, играя вторым номером гораздо чаще выбегали в контратаки.

В середине тайма игроки "Полесья" все же сравняли счет. После фланговой подачи мяч попал к Крушинскому, удар которого заблокировал Кучеров, но после серии последующих рикошетов Батиста все же протолкнул круглого в сетку. 1:1.

После забитого гола "Полесье" продолжало атаковать. Только с фолом остановил продвижение по флангу Майсурадзе Евгений Шевченко. Почти сразу опасный прострел Майсурадзе в пределах штрафной прервал Вовченко.

Атакувало "Полесье", а забил снова "Верес". Роман Гончаренко пытался пробить метров с 35, а вышла передача на Степанюка, который подхватил мяч в штрафной и оформил дубль. 2:1.

На старте второго тайма сравнивать счет могли Андриевский и Гуцуляк, но оба выстрела парировал Кожухарь.

Зато снова забил "Верес". Степанюк шикарной передачей вывел Дахновского лицом к лицу с голкипером и Виталий не промахнулся, пробив мимо Волынца 3:1.

Высокая линия защиты "Полесье" сыграла с ними злую шутку. "Верес" то и дело находил свободные зоны на чужой половине поля и оборона гостей трещала по швам. Очередную подачу Степанюка пытался замкнуть Шарай, но удар прошел значительно выше. Удар Дахновского после фланговой атаки заблокировал Чоботенко.



На 65-й минуте Степанюк очередной гениальной передачей вывел на ворота Дахновского, который отпасовал на Гайдучика и уже Николай бильярдным ударом довел счет до неприличного. 4:1. Все в этом матче стало ясно.

Да, "Полесье" пыталось атаковать, но уже без энтузиазма. Сами игроки житомирян не верили, что можно что-нибудь изменить в этом матче. Активен был Батиста, к которому не может быть претензий по этому матчу. Пытались показать себя вышедшие на замену игроки, но они скорее демонстрировали индивидуальное мастерство и отнюдь не работали на команду.

Ко всем бедам подопечных Ашура, в конце основного времени они пропустили пятый раз. На этот раз отличился левый защитник "Вереса" Евгений Шевченко, который головой замкнул подачу Годи после розыгрыша углового. 5:1. Полное фиаско и позор для житомирян!

"Верес" более чем уверенно реабилитируется перед своими болельщиками за поражение от "Левого Берега", а вот "Полесье" терпит болезненное и унизительное поражение. Какова будет реакция от Буткевича на такой результат, покажет время.

21-й тур УПЛ

Ровно. "Авангард"

"Верес" - "Полесье" 5:1

Голы: Степанюк, 13, 45, Дахновский, 56, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 – Батиста, 33.

Верес: Кожухарь - Куция (Протасевич, 90), Гончаренко, Вовченко, Шевченко - Кучеров, Харатин - Луан (Шарай, 59), Дахновский (Смиян, 77) - Степанюк (Годя, 77), Гайдучик (Клец, 77).

Полесье: Волынец - Майсурадзе (Тейлор, 69), Чоботенко, Сарапий, Михайличенко - Битон (Таллес, 58), Бабенко (Гонсалвеш, 83), Андриевский (Йосефи, 69) - Гуцуляк, Батиста, Крушинский (Назаренко, 5

Предупреждения: Гончаренко, 50 – Йосефи, 86.