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Верес представил цвета и дизайн формы на следующий сезон от нового техспонсора. ФОТО
Одевать клуб будет украинский бренд BUNTAR
nkveres.com
После четырех сезонов сотрудничества с испанским брендом игровой формы KELME – «
Команды клуба и детской академии в новом сезоне выступят в экипировке украинского бренда BUNTAR.
Компания сегодня представила эскизы трех комплектов игровой формы. Члены наблюдательного совета утвердили цветовую гамму будущих игровых комплектов, но предложили доработать элементы дизайна.
"Идея, которую мы утвердили на предыдущем заседании – сделать что-то уникальное, создать собственную уникальную айдентику. Первый комплект – базовый – мы хотели бы видеть именно в двух цветах: красном и черном. Гостевой комплект будет использоваться белого цвета и орнаментов. У нас есть замечания, будем дорабатывать детали", - сказал президент "Вереса" Иван Надеин.
"Футболки сделаны из дышащей ткани. Она легкая. Мы работаем с теми же тканями, что и ведущие спортивные бренды. Это предварительная презентация – мы еще всю продукцию будем тестировать. До начала сезона обязуемся все отработать. Также для популяризации формы есть идея организовать акцию, когда покупая билет на матч болельщик сразу получает в подарок футболку. Мы таким образом сделаем весь стадион на игре красно-черным", – рассказал совладелец компании «BUNTAR» Дмитрий Вознюк.
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