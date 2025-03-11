Верес представил цвета и дизайн формы на следующий сезон от нового техспонсора. ФОТО

После четырех сезонов сотрудничества с испанским брендом игровой формы KELME – « Верес » перед стартом сезона 2025/2026 сменит технического партнера.

Команды клуба и детской академии в новом сезоне выступят в экипировке украинского бренда BUNTAR.

Компания сегодня представила эскизы трех комплектов игровой формы. Члены наблюдательного совета утвердили цветовую гамму будущих игровых комплектов, но предложили доработать элементы дизайна.

"Идея, которую мы утвердили на предыдущем заседании – сделать что-то уникальное, создать собственную уникальную айдентику. Первый комплект – базовый – мы хотели бы видеть именно в двух цветах: красном и черном. Гостевой комплект будет использоваться белого цвета и орнаментов. У нас есть замечания, будем дорабатывать детали", - сказал президент "Вереса" Иван Надеин.