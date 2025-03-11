  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес представил цвета и дизайн формы на следующий сезон от нового техспонсора. ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес представил цвета и дизайн формы на следующий сезон от нового техспонсора. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Одевать клуб будет украинский бренд BUNTAR

Верес представил цвета и дизайн формы на следующий сезон от нового техспонсора. ФОТО

nkveres.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

После четырех сезонов сотрудничества с испанским брендом игровой формы KELME – «Верес» перед стартом сезона 2025/2026 сменит технического партнера.

Команды клуба и детской академии в новом сезоне выступят в экипировке украинского бренда BUNTAR.

Компания сегодня представила эскизы трех комплектов игровой формы. Члены наблюдательного совета утвердили цветовую гамму будущих игровых комплектов, но предложили доработать элементы дизайна.

"Идея, которую мы утвердили на предыдущем заседании – сделать что-то уникальное, создать собственную уникальную айдентику. Первый комплект – базовый – мы хотели бы видеть именно в двух цветах: красном и черном. Гостевой комплект будет использоваться белого цвета и орнаментов. У нас есть замечания, будем дорабатывать детали", - сказал президент "Вереса" Иван Надеин.

"Футболки сделаны из дышащей ткани. Она легкая. Мы работаем с теми же тканями, что и ведущие спортивные бренды. Это предварительная презентация – мы еще всю продукцию будем тестировать. До начала сезона обязуемся все отработать. Также для популяризации формы есть идея организовать акцию, когда покупая билет на матч болельщик сразу получает в подарок футболку. Мы таким образом сделаем весь стадион на игре красно-черным", – рассказал совладелец компании «BUNTAR» Дмитрий Вознюк.

По теме
yellow-arrow
Бартулович: Жаль, что не выдержали давления - Заря заслуживала победы над Динамо
yellow-arrow
Юбилейный домашний матч вышел на славу. Верес – Полесье 5:1. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
"Надо не себя любить в футболе, а футбол в себе", - Шовковский раскритиковал игроков Динамо после матча с Зарей
Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости