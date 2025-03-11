Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Здесь уже без слов. Полесье пропускает пятый гол в свои ворота. Видео
Казалось, что четыре гола - это разгром
Фото: НК Верес
"Верес" забил пятый гол в ворота "Полесья".
Нападающий Дмитрий Годя подал мяч в штрафную гостей. Его головой подхватил Евгений Шевченко и забил свой гол.
Видео гола:
Дебютный гол в чемпионате для Евгения Шевченко и пятый для "Вереса".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- В Раде допустили вывод Сил обороны из Курской области
- Налет на Москву. В РФ заявили о самой массированной атаке дронов в этом году
- Экс-игрок сборной Украины официально объявил о завершении карьеры
- Рух дожимает Ингулец. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Семейный фан-клуб: дочери Зинченко поддержали его в матче против ПСВ
- Новая ведущая клубного ТВ Реала привлекла внимание фанатов своей внешностью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн