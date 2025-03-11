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Здесь уже без слов. Полесье пропускает пятый гол в свои ворота. Видео

Премьер-лига

Казалось, что четыре гола - это разгром

Здесь уже без слов. Полесье пропускает пятый гол в свои ворота. Видео

Фото: НК Верес

Новина українською

"Верес" забил пятый гол в ворота "Полесья".

Нападающий Дмитрий Годя подал мяч в штрафную гостей. Его головой подхватил Евгений Шевченко и забил свой гол.

Видео гола:

Дебютный гол в чемпионате для Евгения Шевченко и пятый для "Вереса".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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