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Хоть он и забил. Ванат после матча с Зарей напихал 19-летнему Пономаренко. ВИДЕО
Страсти в матче кипели
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Один из самых ожидаемых матчей 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" принимало "Зарю“, завершился с неожиданным результатом. Команды
"Заря" вела 2:1, а счет сравнял 19-летний Матвей Пономаренко, который вышел на замену в перерыве.
Интересно, что уже после финального свистка к молодому форварду киевлян были претензии от Владислава Ваната. Он прямо на поле "напихал" молодому. Видимо, было за что…
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JudgeDredd (Київ)
11.03.2025 в 18:52
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