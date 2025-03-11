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Хоть он и забил. Ванат после матча с Зарей напихал 19-летнему Пономаренко. ВИДЕО

Премьер-лига

Страсти в матче кипели

Хоть он и забил. Ванат после матча с Зарей напихал 19-летнему Пономаренко. ВИДЕО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из самых ожидаемых матчей 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" принимало "Зарю“, завершился с неожиданным результатом. Команды расписали боевую ничью 2:2.

"Заря" вела 2:1, а счет сравнял 19-летний Матвей Пономаренко, который вышел на замену в перерыве.

Интересно, что уже после финального свистка к молодому форварду киевлян были претензии от Владислава Ваната. Он прямо на поле "напихал" молодому. Видимо, было за что…

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Ванат Матвей Пономаренко
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Комментарии
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JudgeDredd (Київ)
11.03.2025 в 18:52
Чи й не напхав:)) Пономаренко явно його послав, а той щось там по спині вдарив. Але очевидно, що в команді єдності немає.
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Комментарии 1
JudgeDredd (Київ)
11.03.2025 в 18:52
Чи й не напхав:)) Пономаренко явно його послав, а той щось там по спині вдарив. Але очевидно, що в команді єдності немає.
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