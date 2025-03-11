Хоть он и забил. Ванат после матча с Зарей напихал 19-летнему Пономаренко. ВИДЕО

Один из самых ожидаемых матчей 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" принимало "Зарю“, завершился с неожиданным результатом. Команды расписали боевую ничью 2:2.

"Заря" вела 2:1, а счет сравнял 19-летний Матвей Пономаренко, который вышел на замену в перерыве.

Интересно, что уже после финального свистка к молодому форварду киевлян были претензии от Владислава Ваната. Он прямо на поле "напихал" молодому. Видимо, было за что…