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"Надо не себя любить в футболе, а футбол в себе", - Шовковский раскритиковал игроков Динамо после матча с Зарей

Премьер-лига
Обновлено

Динамо не обыграло Зарю

"Надо не себя любить в футболе, а футбол в себе", - Шовковский раскритиковал игроков Динамо после матча с Зарей

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Зарей" (2:2).

— Почему ваша команда практически с первых минут "села" в низкий блок и позволила "Заре" владеть таким ощутимым преимуществом?

— Мы не договаривались "садиться" в низкий блок. У нас есть определенное понимание, как мы хотим и должны активно действовать. Почему произошло иначе, я прокомментировать сейчас не могу.

Прежде всего, ребятам надо разобраться со своим отношением. Первые два матча 2025 года: есть результат, вроде бы всё нормально, но потом но потом игроки начали относиться к тренировочному процессу не так, как раньше. Надо не себя любить в футболе, а футбол в себе. Каждый день практически перед каждой тренировкой я говорю ребятам: вы будет играть так, как вы тренируетесь, и никогда не подниметесь до уровня своих ожиданий, а опуститесь до уровня своей готовности. Так сейчас и происходит. К сожалению. Мы, безусловно, проанализируем ситуацию и сделаем определенные выводы.

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Как вы заметили, сегодня нам пришлось привлечь к матчу четырех игроков из нашей юношеской командой. Решать задачу без усиления непросто.

— Расскажите о кадровой ситуации в команде подробнее.

— У Кабаева были определенные проблемы, и поэтому сегодня он не попал в стартовый состав. Пихаленок получил травму. Лучкевич сегодня в любом случае не играл бы, но он тоже получил травму. Также травмированы Волошин, и Игнатенко. Так что есть определенные проблемы.

И, повторюсь, есть определенные проблемы с настроем. Тут можно говорить и про мои недоработки, а, может, есть и какое-то течение внутри команды, с которым тоже надо бороться.

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Александр Шовковский Заря (Луганск) Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
11.03.2025 в 18:52
Про що ти говориш пане Шовковський? Для чого ж тоді команда тренерів на чолі з Шовковський, якщо хлопці не хочуть тренуватися,?
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
11.03.2025 в 18:52
Про що ти говориш пане Шовковський? Для чого ж тоді команда тренерів на чолі з Шовковський, якщо хлопці не хочуть тренуватися,?
Ответить
1
0

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