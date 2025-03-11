"Надо не себя любить в футболе, а футбол в себе", - Шовковский раскритиковал игроков Динамо после матча с Зарей

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Зарей" (2:2) .

— Почему ваша команда практически с первых минут "села" в низкий блок и позволила "Заре" владеть таким ощутимым преимуществом?

— Мы не договаривались "садиться" в низкий блок. У нас есть определенное понимание, как мы хотим и должны активно действовать. Почему произошло иначе, я прокомментировать сейчас не могу.

Прежде всего, ребятам надо разобраться со своим отношением. Первые два матча 2025 года: есть результат, вроде бы всё нормально, но потом но потом игроки начали относиться к тренировочному процессу не так, как раньше. Надо не себя любить в футболе, а футбол в себе. Каждый день практически перед каждой тренировкой я говорю ребятам: вы будет играть так, как вы тренируетесь, и никогда не подниметесь до уровня своих ожиданий, а опуститесь до уровня своей готовности. Так сейчас и происходит. К сожалению. Мы, безусловно, проанализируем ситуацию и сделаем определенные выводы.

Как вы заметили, сегодня нам пришлось привлечь к матчу четырех игроков из нашей юношеской командой. Решать задачу без усиления непросто.

— Расскажите о кадровой ситуации в команде подробнее.

— У Кабаева были определенные проблемы, и поэтому сегодня он не попал в стартовый состав. Пихаленок получил травму. Лучкевич сегодня в любом случае не играл бы, но он тоже получил травму. Также травмированы Волошин, и Игнатенко. Так что есть определенные проблемы.

И, повторюсь, есть определенные проблемы с настроем. Тут можно говорить и про мои недоработки, а, может, есть и какое-то течение внутри команды, с которым тоже надо бороться.