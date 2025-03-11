Бартулович: Жаль, что не выдержали давления - Заря заслуживала победы над Динамо

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Динамо" (2:2) .

— Прежде всего, поздравляю свою команду с очень хорошим матчем, с очень хорошей игрой. Жаль, что мы не выдержали это давление со стороны "Динамо" во втором тайме и в итоге сыграли вничью. Считаю, мы заслуживали сегодня победы.

— Можно сказать, что та самая "Заря" возвращается?

— Мы работаем в этом направлении. Я хочу это сделать для наших болельщиков, для всех, кто следит за нами. Мы проводим много работы и двигаемся в этом направлении.

— Сегодня сказалась сила вашей команды или слабость "Динамо"?

— Меня интересует только моя команда и то, как ребята настраиваются на матчи и готовятся к ним. Сегодня у нас была одна задача: играть на победу. Да, во втором тайме соперник нас прижал, но "Динамо" есть "Динамо". У нас сегодня был ограниченный ресурс по заменам, но все ребята молодцы, я очень доволен тем, как они сегодня отработали.