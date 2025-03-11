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Бартулович: Жаль, что не выдержали давления - Заря заслуживала победы над Динамо
Заря сыграла вничью с Динамо
dynamo.kiev.ua
Главный тренер "Зари" Младен Бартулович подвел итог
— Прежде всего, поздравляю свою команду с очень хорошим матчем, с очень хорошей игрой. Жаль, что мы не выдержали это давление со стороны "Динамо" во втором тайме и в итоге сыграли вничью. Считаю, мы заслуживали сегодня победы.
— Можно сказать, что та самая "Заря" возвращается?
— Мы работаем в этом направлении. Я хочу это сделать для наших болельщиков, для всех, кто следит за нами. Мы проводим много работы и двигаемся в этом направлении.
— Сегодня сказалась сила вашей команды или слабость "Динамо"?
— Меня интересует только моя команда и то, как ребята настраиваются на матчи и готовятся к ним. Сегодня у нас была одна задача: играть на победу. Да, во втором тайме соперник нас прижал, но "Динамо" есть "Динамо". У нас сегодня был ограниченный ресурс по заменам, но все ребята молодцы, я очень доволен тем, как они сегодня отработали.
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