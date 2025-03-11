  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бартулович: Жаль, что не выдержали давления - Заря заслуживала победы над Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович: Жаль, что не выдержали давления - Заря заслуживала победы над Динамо

Премьер-лига

Заря сыграла вничью с Динамо

Бартулович: Жаль, что не выдержали давления - Заря заслуживала победы над Динамо

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Динамо" (2:2).

— Прежде всего, поздравляю свою команду с очень хорошим матчем, с очень хорошей игрой. Жаль, что мы не выдержали это давление со стороны "Динамо" во втором тайме и в итоге сыграли вничью. Считаю, мы заслуживали сегодня победы.

Читайте такжеПреимущество тает, как снег весной. Динамо - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча

— Можно сказать, что та самая "Заря" возвращается?

— Мы работаем в этом направлении. Я хочу это сделать для наших болельщиков, для всех, кто следит за нами. Мы проводим много работы и двигаемся в этом направлении.

— Сегодня сказалась сила вашей команды или слабость "Динамо"?

— Меня интересует только моя команда и то, как ребята настраиваются на матчи и готовятся к ним. Сегодня у нас была одна задача: играть на победу. Да, во втором тайме соперник нас прижал, но "Динамо" есть "Динамо". У нас сегодня был ограниченный ресурс по заменам, но все ребята молодцы, я очень доволен тем, как они сегодня отработали.

По теме
yellow-arrow
Динамо дарит, Шахтер пренебрегает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
yellow-arrow
УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо
yellow-arrow
Пономаренко: Настроение не очень хорошее, но у нас есть все, чтобы стать чемпионами
Заря (Луганск) Младен Бартулович Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости