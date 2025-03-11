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Юбилейный домашний матч вышел на славу. Верес – Полесье 5:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Гостей было не узнать

Юбилейный домашний матч вышел на славу. Верес – Полесье 5:1. Обзор матча и видео голов

Фото - НК Верес

Новина українською

"Верес" и "Полесье" сыграли матч в 21-м туре УПЛ.

Команды подходили к матчу с разным настроением. "Верес" уступил "Левому Берегу", а "Полесье" обыграло "Черноморец". К тому же для хозяев это был 100-й домашний матч.

В первом тайме команды подарили болельщикам три гола. Дублем отметился Руслан Степанюк и очередным голом в УПЛ Батиста. Команды ушли на перерыв.

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Во втором тайме было также три гола, но уже чисто от "Вереса". Ровенский клуб разгромил оппонента и не пожалел.

"Верес" поднялся на восьмое место, до матча "Руху". "Полесье" осталось на четвёртом, но в спину дышит "Кривбасс".

Украинская Премьер-Лига. 21-й тур, Ровно

Верес – Полесье 5:1

Голы: Степанюк (13, 45), Дахновский (56), Гайдучук (65), Шевченко (88) – Батиста (33)

Видеообзор матча:

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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