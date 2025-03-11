Шовковский после ничьей с Зарей высказался о чемпионской гонке и конфликте Ваната и Пономаренко

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире Fotball Hub подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Зарей" (2:2).

"Были индивидуальные ошибки на стандарте, которые привели к такому старту Зари. Дальше я пока не могу сказать, нужно разбираться, но так безответственно играть в обороне мы не можем. Две замены в перерыве сделал из-за того, что нужно было добавить скорости на флангах. Мы могли и пропустить, больше и забивать еще. Такой был футбол сегодня.

Чемпионская гонка? Я думаю, что много факторов в таком результате, но говорить о них я не хочу. С игроками поговорю об их отношении к делу. Нам есть, над чем работать.

По травмам Пихаленка и Лучкевича пока сказать не могу.