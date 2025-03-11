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Шовковский после ничьей с Зарей высказался о чемпионской гонке и конфликте Ваната и Пономаренко

Премьер-лига
Обновлено

Динамо потеряло очки в матче с Зарей

Шовковский после ничьей с Зарей высказался о чемпионской гонке и конфликте Ваната и Пономаренко

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире Fotball Hub подвел итог матча 21-го тура УПЛ с "Зарей" (2:2).

"Были индивидуальные ошибки на стандарте, которые привели к такому старту Зари. Дальше я пока не могу сказать, нужно разбираться, но так безответственно играть в обороне мы не можем. Две замены в перерыве сделал из-за того, что нужно было добавить скорости на флангах. Мы могли и пропустить, больше и забивать еще. Такой был футбол сегодня.

Чемпионская гонка? Я думаю, что много факторов в таком результате, но говорить о них я не хочу. С игроками поговорю об их отношении к делу. Нам есть, над чем работать.

По травмам Пихаленка и Лучкевича пока сказать не могу.

Конфликт Пономаренко и Ваната? Я не видел этого, сказать не могу", – сказал Шовковский.

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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
11.03.2025 в 20:39
Ху из панамаренка?? Больше не выпускайте его на поле.. А то он голы забивает.. Ишь какой!
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Комментарии 1
avatar
Manowar (Харьков)
11.03.2025 в 20:39
Ху из панамаренка?? Больше не выпускайте его на поле.. А то он голы забивает.. Ишь какой!
Ответить
0
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