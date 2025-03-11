УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо

По сути "Шахтер" проводил свой третий подряд центральный поединок тура. И при этом, уже в четвертый раз подряд после возвращения из зимней спячки "горняки" играли во Львове. Только на этот раз уже не правах хозяина.

Очевидно, что Пушичу не в полной мере (конечно) "понравилась" игра своих подопечных против "Кривбасса". В частности, на флангах обороны дуэт Винисиус-Педриньо заменила пара Конопля-Азаров.

Зная об осечке "Динамо" в матче с "Зарей" дончане с первых минут набросились на ворота "львов". В ход шел весь репертуар из средств. "Горняки" прорывали и центр поля львовян, и спокойно превосходили своих соперников за счет скорости на флангах.

С течением времени это давление в исполнении гостей только наращивалось. А "Карпаты" все больше и больше садились на свою половину. Только хозяева отбивались, как будто вынесли мяч и тут же дончане снова забирали кожаного под свой контроль. Большинство игрового времени на стадионе "Украина" проходило именно по такому нетривиальному сценарию.

И хоть Владислав Лупашко вынес урок из первого противостояния с "Шахтером" в этой кампании, когда его команда потерпела разгромное поражение, и на этот раз сделал ставку на закрытый футбол. Впрочем, это вообще не помогало. Своих моментов было катастрофически мало. Точнее будет сказать - абсолютный минимум. А у своих ворот "львам" ну никак не удавалось останавливать реактивных латиамериканских легионеров донецкого коллектива. Часто приходилось банально сбивать оппонентов с ног.

И если бы не молодой кипер "Карпат" Кинарейкин, все бы закончилось для "зелено-белых" очень плачевно еще в первом тайме. В частности, в одном из эпизодов классно внешней частью стопы между линиями разрезал Кевин, выведя своего соотечественника Эгиналду на свидание с 21-летним Яковом.

Часто в эпицентре событий оказывался и Судаков, пытаясь на дриблинге протащить мяч и обойти сразу нескольких игроков соперника. К тому же, очень хотел отличиться бывший вингер "Карпат" и воспитанник львовского футбола Швед.

Апофеозом же первых 45 минут стал двойной сейв Кинарейкина. Сначала вратарь "Карпат" потянул крученый удар от Шведа, а после этого успешно сыграл на добивании против того же Эгиналду.

"Шахтер" тотально доминировал. Как по контролю мяча, а по количеству моментов так вообще... Тем не менее, снова подводила точность в завершающей стадии и реализация. Ну и, конечно, героически спасал "львов" уже не раз упомянутый в этом материале Кинарейкин.

В перерыве Лупашко нужно было что-то менять. Это точно. И коуч "Карпат" сразу после перерыва провел первую ротацию. Однако, результата это ощутимого не дало. Кошмарить оборонительные ряды "Карпаты" продолжал Кевин. Бразилец сунул вперед как локомотив и буквально рвал в клочья зоны львовян. Опять же, не клеилось с завершением.

Хозяева лишь изредка огрызались. Пытались огрызаться. Едва ли не единственными в этом контексте можно выделить моменты с участием Костенко. Вингер львовян сначала выполнил неплохую подачу на Бабогло, а после этого уже сам пробивал через себя. Стало больше вертикальных передач со стороны команды Владислава Лупашко, но какой-то акцентированной остроты по-прежнему было слишком мало. Марино Пушич же со своей стороны, максимально усиливал и освежал атакующую линию. Дебютировать за донецкую команду успел и 19-летний бразильский новичок Алиссон. Партнеры искали его, но продемонстрировать Сантане толком ничего не удалось.

Боснийский наставник, как и в матче с криворожанами, не чурался даже снимать с игры представителей обороны. Как-никак, цена матча была чрезвычайно большой в разрезе потенциальной борьбы за чемпионство.

Ближе к финальному свистку эмоции начали закипать с новой силой. И это безусловно играло на руку именно хозяевам. Усталость, несмотря на замены, чувствовалась и в ногах "горняков". Этим едва не воспользовался Шах, остро пробив из-за пределов штрафной зоны, но Ризнык тоже не терял концентрацию и не дал Бруниньо сыграть на добивании.

"Львы" в концовке сыграли максимально хладнокровно и прагматично. По сути и по факту Владислав Лупашко, отойдя от своего традиционного стиля, переиграл тактически Марино Пушича. "Шахтер" расписывает вторую ничью подряд и пренебрегает еще одним подарком от киевского "Динамо". Ну а "Карпаты" продемонстрировали монументальное желание, гибкость и бойцовские качества. За что и были вознаграждены еще одним зачетным баллом.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

21-й тур УПЛ сезона 2024/25

Вторник, 11-е марта

Львов, стадион "Украина"

"Шахтер": Ризнык - Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Судаков, Назарина (Алиссон 65), Марлон - Кевин, Эгиналду (Элиас 65), Швед (Бондаренко 65).

Запасные: Фесюн, Л. Траоре, Арройо, В. Тобиас, Грам, Кауан Элиас, Глущенко, Бондаренко, Цуканов, Алиссон, Невертон, Фарина.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Карпаты": Кинарейкин - Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Сыч - Альварес - Костенко, Танда (Клименко 46), Чачуа, Бруниньо (Федор 84) - Краснопир.

Запасные: Адзурри, Киричок, Булеза, Подлепенец, Игорь, Квасница, Федор, Клименко, Чабан, Шах, Кемкин, Домчак.

Главный тренер: Владислав Лупашко.

Предупреждения: Танда 16, Матвиенко 79.

Арбитр: Романов Виталий.