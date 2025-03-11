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УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо

Премьер-лига
Обновлено

"Горняков" снова подвела катастрофическая реализация...

УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

По сути "Шахтер" проводил свой третий подряд центральный поединок тура. И при этом, уже в четвертый раз подряд после возвращения из зимней спячки "горняки" играли во Львове. Только на этот раз уже не правах хозяина.

Очевидно, что Пушичу не в полной мере (конечно) "понравилась" игра своих подопечных против "Кривбасса". В частности, на флангах обороны дуэт Винисиус-Педриньо заменила пара Конопля-Азаров.

УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо - изображение 1

Зная об осечке "Динамо" в матче с "Зарей" дончане с первых минут набросились на ворота "львов". В ход шел весь репертуар из средств. "Горняки" прорывали и центр поля львовян, и спокойно превосходили своих соперников за счет скорости на флангах.

С течением времени это давление в исполнении гостей только наращивалось. А "Карпаты" все больше и больше садились на свою половину. Только хозяева отбивались, как будто вынесли мяч и тут же дончане снова забирали кожаного под свой контроль. Большинство игрового времени на стадионе "Украина" проходило именно по такому нетривиальному сценарию.

И хоть Владислав Лупашко вынес урок из первого противостояния с "Шахтером" в этой кампании, когда его команда потерпела разгромное поражение, и на этот раз сделал ставку на закрытый футбол. Впрочем, это вообще не помогало. Своих моментов было катастрофически мало. Точнее будет сказать - абсолютный минимум. А у своих ворот "львам" ну никак не удавалось останавливать реактивных латиамериканских легионеров донецкого коллектива. Часто приходилось банально сбивать оппонентов с ног.

УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо - изображение 2

И если бы не молодой кипер "Карпат" Кинарейкин, все бы закончилось для "зелено-белых" очень плачевно еще в первом тайме. В частности, в одном из эпизодов классно внешней частью стопы между линиями разрезал Кевин, выведя своего соотечественника Эгиналду на свидание с 21-летним Яковом.

Часто в эпицентре событий оказывался и Судаков, пытаясь на дриблинге протащить мяч и обойти сразу нескольких игроков соперника. К тому же, очень хотел отличиться бывший вингер "Карпат" и воспитанник львовского футбола Швед.

УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо - изображение 3

Апофеозом же первых 45 минут стал двойной сейв Кинарейкина. Сначала вратарь "Карпат" потянул крученый удар от Шведа, а после этого успешно сыграл на добивании против того же Эгиналду.

УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо - изображение 4

"Шахтер" тотально доминировал. Как по контролю мяча, а по количеству моментов так вообще... Тем не менее, снова подводила точность в завершающей стадии и реализация. Ну и, конечно, героически спасал "львов" уже не раз упомянутый в этом материале Кинарейкин.

В перерыве Лупашко нужно было что-то менять. Это точно. И коуч "Карпат" сразу после перерыва провел первую ротацию. Однако, результата это ощутимого не дало. Кошмарить оборонительные ряды "Карпаты" продолжал Кевин. Бразилец сунул вперед как локомотив и буквально рвал в клочья зоны львовян. Опять же, не клеилось с завершением.

УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо - изображение 5

Хозяева лишь изредка огрызались. Пытались огрызаться. Едва ли не единственными в этом контексте можно выделить моменты с участием Костенко. Вингер львовян сначала выполнил неплохую подачу на Бабогло, а после этого уже сам пробивал через себя. Стало больше вертикальных передач со стороны команды Владислава Лупашко, но какой-то акцентированной остроты по-прежнему было слишком мало. Марино Пушич же со своей стороны, максимально усиливал и освежал атакующую линию. Дебютировать за донецкую команду успел и 19-летний бразильский новичок Алиссон. Партнеры искали его, но продемонстрировать Сантане толком ничего не удалось.

Боснийский наставник, как и в матче с криворожанами, не чурался даже снимать с игры представителей обороны. Как-никак, цена матча была чрезвычайно большой в разрезе потенциальной борьбы за чемпионство.

УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо - изображение 6

Ближе к финальному свистку эмоции начали закипать с новой силой. И это безусловно играло на руку именно хозяевам. Усталость, несмотря на замены, чувствовалась и в ногах "горняков". Этим едва не воспользовался Шах, остро пробив из-за пределов штрафной зоны, но Ризнык тоже не терял концентрацию и не дал Бруниньо сыграть на добивании.

"Львы" в концовке сыграли максимально хладнокровно и прагматично. По сути и по факту Владислав Лупашко, отойдя от своего традиционного стиля, переиграл тактически Марино Пушича. "Шахтер" расписывает вторую ничью подряд и пренебрегает еще одним подарком от киевского "Динамо". Ну а "Карпаты" продемонстрировали монументальное желание, гибкость и бойцовские качества. За что и были вознаграждены еще одним зачетным баллом.

УПЛ. Карпаты - Шахтер 0:0. Кинарейкин сохраняет отрыв для Динамо - изображение 7

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

21-й тур УПЛ сезона 2024/25

Вторник, 11-е марта

Львов, стадион "Украина"

Карпати "Карпаты" - "Шахтер" Шахтар 0:0

"Шахтер": Ризнык - Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля - Судаков, Назарина (Алиссон 65), Марлон - Кевин, Эгиналду (Элиас 65), Швед (Бондаренко 65).

Запасные: Фесюн, Л. Траоре, Арройо, В. Тобиас, Грам, Кауан Элиас, Глущенко, Бондаренко, Цуканов, Алиссон, Невертон, Фарина.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Карпаты": Кинарейкин - Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Сыч - Альварес - Костенко, Танда (Клименко 46), Чачуа, Бруниньо (Федор 84) - Краснопир.

Запасные: Адзурри, Киричок, Булеза, Подлепенец, Игорь, Квасница, Федор, Клименко, Чабан, Шах, Кемкин, Домчак.

Главный тренер: Владислав Лупашко.

Предупреждения: Танда 16, Матвиенко 79.

Арбитр: Романов Виталий.

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Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов)
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1 голосов
Комментарии
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bera012 (Днепр)
11.03.2025 в 20:37
Киев уже щахте 2 раза давал возможность подойти к ним всего на 3 очка, но кроты упорно не хотят воспользоваться таким подарком, сейчас 7 очков-выиграли бы у кривбасса и львова-было бы 3.Не надо забывать и про алексов, ведь календарь у них по легче чем у динамо и шахтера
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Комментарии 27
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bera012 (Днепр)
11.03.2025 в 20:37
Киев уже щахте 2 раза давал возможность подойти к ним всего на 3 очка, но кроты упорно не хотят воспользоваться таким подарком, сейчас 7 очков-выиграли бы у кривбасса и львова-было бы 3.Не надо забывать и про алексов, ведь календарь у них по легче чем у динамо и шахтера
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0
1
Romerik (YNWA)
11.03.2025 в 20:35
Досі вахуі, як цей охоронець з тц зміг розкрутити Ахметова на 100 лямів підсилення і ще досі не був вигнаний ссаними тряпками, разом зі своїм циганським табором за таку гру. Це ж не 3 гри тягнеться. 85% ігор в цьому сезоні такі. Тупо брєд. Якийсь дідуган, шуруп з системи феєнорда, який незрозуміло чим займався там, набрав рандомних чуваків в штаб і вже рік робить хорошу міну при х*йовій грі. Просто профнепридатний пенс. 0 ідей, 0 тактики. Заміни, як я робив в фіфі. Тупо усіх найсильніших в атаку накидав, там розберуться. Видно що чели грають чисто самі по собі і тримаються виключно на своєму непоганому технічному рівні, який зрозуміло що не впаде. Тільки за рахунок цього створюються хоч якісь моменти. Тупо жесть, а не ситуація. І судячи по чутках міняти його ніхто не збирається Деколи задумуюся. Цей же матч з феєнордом - це той момент коли залітало все, що летіло. Да, проібали б і так, але в 6 м'ячів - це був оверперфоменс, який стається періодично з багатьма командами, навіть з топ 5 ліг. І через таку уйню погнали тренера, який показував результат і непогану вертикальну гру зі складом на 3 голови нижче сьогоднішнього, щоб сьогодні бачити цей цирк
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
11.03.2025 в 20:23
Пушич - это не политика клуба. Это отсутствие политики. Ощущение, что внутри клубные интриги важнее футбола, флага и репутации Шахтера. Пушич-Срна, идите на! РЛА пора положить конец этому балканскому гешефту.
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tolina-ystas (Краматорск)
11.03.2025 в 20:22
И что ж ты так отвязался.Ты недавно толковище учинил,чего это я на Шахтер пылю.Просто игру видеть и понимать надо а не писать разную хрень.У Пушича какой то безграничный запас доверия.Это не в стиле Ахметова и не в традициях.Предсказать чем это кончится и когда практически не возможно. По всей видимости обстановка на данный момент определяющий фактор.
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
11.03.2025 в 20:24
Согласен, если имеешь в виду внутриклубную обстановку...
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aleks68
11.03.2025 в 20:28
умничай дальше "понимающий".хрень ты тоже пишешь.
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0
дід Сашко
11.03.2025 в 20:17
Динамо може ,але не хоче.Шахтар хоче ,але не може.Олександрія вперде
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aleks68
11.03.2025 в 20:08
зажравшиеся тупые пижоны и "гений"тренер этого шахтёра. ...... вам цена.пусть ахметов выдаст хороших .....палкину,срне и прочим ...... останьтесь твари без медалей и еврокубков.надеюсь дождусь когда это боснийское "чудо"погонят пинками под зад
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3
1
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Manowar (Харьков)
11.03.2025 в 20:08
Шаг назад донеццких вонючек от золото! Александрия чемпион! Скрыньте!
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4
3
oda1979 (Запорожье)
11.03.2025 в 20:06
Пробил звездный час Вернидуба!
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0
4
ANESTEZIO (Вінниця )
11.03.2025 в 20:05
Понабирали купу якихось бразильців, а результату в Шахти немає
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3
2
megrivan (Курячі Лози)
11.03.2025 в 20:05
Звідусіль чутно "Шахтар бореться-побореться за звання чемпіонів". Нехай спочатку поборються за друге місце, бо їм світить третє. Олександрія срібло не віддасть.
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5
0
Серпень (Voznesensk)
11.03.2025 в 20:01
У Динамо - мандраж, у Шахтаря - Пуушич. По грі - чемпіон Олександрія.
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3
3
Матч Футболович
11.03.2025 в 20:01
Какое же унылое го-но нынешний шахтер … … пушич иди на-уй
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6
1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
11.03.2025 в 19:59
За бронзу поборемся! Щикарно, бл.дь!!!
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6
0
Лекарь (село Дарниця)
11.03.2025 в 19:59
Гравці Динамо, якщо, звісно, стануть чемпіонами, мають виставити гравцям Карпат бочку віскарика.
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3
3
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.03.2025 в 20:01
А Кривбасу ?
Ответить
3
2
ANESTEZIO (Вінниця )
11.03.2025 в 20:06
Поліссю дві бочки)))
 
2
1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
11.03.2025 в 19:58
Важко буде боротися Шаху за 2 місце, дуже важко.
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6
0
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
11.03.2025 в 19:58
Ще одна "чемпіонська" гра за вечір ... Олександрія - чемпіон !
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6
3
Serhio79 (Kyiv)
11.03.2025 в 19:57
"Чудова гра, немає слів, Карпати-Львів, Карпати-Львів!!!"
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6
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2025 в 19:57
бондаренко - Г А Н Д О Н И Щ Е тупое!!!
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3
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ANESTEZIO (Вінниця )
11.03.2025 в 20:15
В Бєлогубка Бабич з Ротанем постійно винні, а в Ігуана Бондаренко
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2
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TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2025 в 20:22
анастасия, с прошедшим 8-м марта тебя! женского тебе счастья!)))))
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
11.03.2025 в 20:25
Уїбан, ти клоун
 
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aleks68
11.03.2025 в 20:22
рыба похоже гниёт с головы(тренера команды).бондаренко сам по себе такой.ему хоть кол на голове теши.забьёт гол какому-нибудь колхозу,его начинают целовать в ..... ни скорости,ни физики плюс лодырь.ему наплевать что будет с карьерой игрока в дальнейшем
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2025 в 20:26
за полчаса "игры" эта мразь сделала 3 или 4 обрезки, последняя из которых чуть не привела к голу. марлон пропахал весь матч и мотается в защиту, как молодой, а эта тварь еле семенит около соперника, обозначая борьбу. только один раз сегодня случайно выбил мяч у калпатовца - фсё! обрезки, тупняки, пасы назад - это пожалуйста!
 
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