Ашур - после 1:5 от Вереса: Такие матчи случаются в истории каждого клуба

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур попытался объяснить разгромное поражение от "Вереса" (1:5) в матче 21-го тура УПЛ.

– Такие матчи случаются в истории каждого клуба. И, конечно, они будут восприниматься болезненно, и это нормально при таком конечном счете.

Мы знали, за счет чего соперник будет создавать моменты. Знали об их опасных контратаках. И самое обидно, что мы в этих переходных фазах недоработали. Также были совершенно ненужные ошибки, которые привели как минимум к двум мячам.

– В матче первого круга ваша команда победила благодаря одиннадцатиметровому удару. Такое ощущение, что вы ждали и сегодня пенальти?

– Мы после того матча действительно ожидали одиннадцатиметровый. В сегодняшнем матче не уверен, что были основания для этого, но в предыдущих матчах точно были. Поэтому, после стольких несправедливых моментов, мы уже ни на что не ждем. По крайней мере такой установки на игру точно не было.

– "Верес" изменился по сравнению с первым кругом?

– Думаю, что не существенно. Тактически они играли так же, как и в первом круге. Здесь, понимаете, когда команда сама проваливается, допускает детские ошибки, которые приводят к взятию ворот, то потом уже очень трудно переломить ход событий. Мы не были удивлены тактикой "Вереса". Соперника хочется поблагодарить за этот ледяной душ и поздравить их с качественной игрой.

– В чем сегодня проиграло "Полесье" - в тактике или психологии?

– Это индивидуальные моменты. Мы пропустили первые два мяча из-за ошибок. Во втором тайме сразу почувствовали давление со стороны соперника, пропустили третий. Дальше уже ментально мы не выдержали.

– Вас ждет еще игра с "Вересом" в Кубке. Какие ваши ожидания от той игры?

– Ну точно не хотим столько пропустить. Конечно, хотим выиграть кубковую игру.