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Ашур - после 1:5 от Вереса: Такие матчи случаются в истории каждого клуба

Премьер-лига
Обновлено

Отставки не будет

Ашур - после 1:5 от Вереса: Такие матчи случаются в истории каждого клуба

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур попытался объяснить разгромное поражение от "Вереса" (1:5) в матче 21-го тура УПЛ.

– Такие матчи случаются в истории каждого клуба. И, конечно, они будут восприниматься болезненно, и это нормально при таком конечном счете.

Мы знали, за счет чего соперник будет создавать моменты. Знали об их опасных контратаках. И самое обидно, что мы в этих переходных фазах недоработали. Также были совершенно ненужные ошибки, которые привели как минимум к двум мячам.

– В матче первого круга ваша команда победила благодаря одиннадцатиметровому удару. Такое ощущение, что вы ждали и сегодня пенальти?

– Мы после того матча действительно ожидали одиннадцатиметровый. В сегодняшнем матче не уверен, что были основания для этого, но в предыдущих матчах точно были. Поэтому, после стольких несправедливых моментов, мы уже ни на что не ждем. По крайней мере такой установки на игру точно не было.

– "Верес" изменился по сравнению с первым кругом?

– Думаю, что не существенно. Тактически они играли так же, как и в первом круге. Здесь, понимаете, когда команда сама проваливается, допускает детские ошибки, которые приводят к взятию ворот, то потом уже очень трудно переломить ход событий. Мы не были удивлены тактикой "Вереса". Соперника хочется поблагодарить за этот ледяной душ и поздравить их с качественной игрой.

– В чем сегодня проиграло "Полесье" - в тактике или психологии?

– Это индивидуальные моменты. Мы пропустили первые два мяча из-за ошибок. Во втором тайме сразу почувствовали давление со стороны соперника, пропустили третий. Дальше уже ментально мы не выдержали.

– Вас ждет еще игра с "Вересом" в Кубке. Какие ваши ожидания от той игры?

– Ну точно не хотим столько пропустить. Конечно, хотим выиграть кубковую игру.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
11.03.2025 в 20:40
А зачем Полесье напрягацца? Всеравно три первых места уже заняты..
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Комментарии 6
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Manowar (Харьков)
11.03.2025 в 20:40
А зачем Полесье напрягацца? Всеравно три первых места уже заняты..
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tolina-ystas (Краматорск)
11.03.2025 в 20:36
Ашуру вместе с Пушичем романы писать надо а не тренировать.
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Полiccя (Житомир)
11.03.2025 в 20:15
Всі вболівальники в захваті від футболу в який грає Полісся під керівництвом геніального Імада Ашура ! Дякуємо Геннадію Владиславовичу , що відкрив нам найвеличнішого тренера сучасності. А ті хто критикують Ашура просто йому заздрять або нічого не розуміють у футболі !
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alex.belogubko (одесса)
11.03.2025 в 20:02
после такого позора нормальные тренера подают в отставку
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Полiccя (Житомир)
11.03.2025 в 19:36
хочу зустріти цього тренера в місті і смачно харкнути йому в рило . пардон , але сил нема терпіти цього балабола
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Don_Benito (Буча)
11.03.2025 в 20:02
Ти його цим не збентежиш. Він обітреться та видасть гарну, хоч і малозмістовну промову на три аркуші...
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