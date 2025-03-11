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Ашур - после 1:5 от Вереса: Такие матчи случаются в истории каждого клуба
Отставки не будет
Фото: ФК Полісся
Главный тренер "Полесья" Имад Ашур попытался объяснить
– Такие матчи случаются в истории каждого клуба. И, конечно, они будут восприниматься болезненно, и это нормально при таком конечном счете.
Мы знали, за счет чего соперник будет создавать моменты. Знали об их опасных контратаках. И самое обидно, что мы в этих переходных фазах недоработали. Также были совершенно ненужные ошибки, которые привели как минимум к двум мячам.
– В матче первого круга ваша команда победила благодаря одиннадцатиметровому удару. Такое ощущение, что вы ждали и сегодня пенальти?
– Мы после того матча действительно ожидали одиннадцатиметровый. В сегодняшнем матче не уверен, что были основания для этого, но в предыдущих матчах точно были. Поэтому, после стольких несправедливых моментов, мы уже ни на что не ждем. По крайней мере такой установки на игру точно не было.
– "Верес" изменился по сравнению с первым кругом?
– Думаю, что не существенно. Тактически они играли так же, как и в первом круге. Здесь, понимаете, когда команда сама проваливается, допускает детские ошибки, которые приводят к взятию ворот, то потом уже очень трудно переломить ход событий. Мы не были удивлены тактикой "Вереса". Соперника хочется поблагодарить за этот ледяной душ и поздравить их с качественной игрой.
– В чем сегодня проиграло "Полесье" - в тактике или психологии?
– Это индивидуальные моменты. Мы пропустили первые два мяча из-за ошибок. Во втором тайме сразу почувствовали давление со стороны соперника, пропустили третий. Дальше уже ментально мы не выдержали.
– Вас ждет еще игра с "Вересом" в Кубке. Какие ваши ожидания от той игры?
– Ну точно не хотим столько пропустить. Конечно, хотим выиграть кубковую игру.
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