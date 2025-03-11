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Пономаренко: Настроение не очень хорошее, но у нас есть все, чтобы стать чемпионами
Матвей забил, но Динамо не обыграло Зарю
fcdynamo.com
19-летний форвард "Динамо" Матвей Пономаренко подвел итог
- Ожидали ли, что "Заря" создаст столько трудностей, учитывая, что у соперника были кадровые проблемы?
– Да, ожидали, ведь все команды настраиваются по-особому, хотят отобрать у нас очки. "Динамо" стремится стать чемпионом, и легких матчей у нас не бывает. Неприятно терять очки. У меня получилось забить, но жаль, что этот гол не принес команде победу. Нужно проанализировать эту игру и не допускать таких ошибок в предстоящих матчах.
- В начале первого тайма за 9 минут было забито три мяча, какая у вас была на это реакция?
- Мы не ожидали, что пропустим уже на второй минуте, но сразу сравняли счет – 1:1. Было безумное начало матча, но нам нужно было побеждать.
– Такое редко случается, что едва ли не каждая атака завершается взятием ворот?
- В начале матча – да, такое редко случается в футболе, особенно в Украине.
– Когда вы забивали, вам ассистировал Кабаев, можно ли сказать, что замены хорошо сработали?
– Да. Наверное, тренер почувствовал, что нужно делать, кого следует менять – мы вышли и забили, но, к сожалению, этого мало.
- Недавно "Динамо" сыграло вничью с "Ворсклой", теперь с "Зарей" – это повлияло на настроение внутри команды?
- Да, настроение не очень хорошее. Но у нас есть все, чтобы исправить ситуацию и стать чемпионами этого года.
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