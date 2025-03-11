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Пушич: Нужно признать, что в этом сезоне речь о борьбе за чемпионство уже не идет
Шахтер не смог обыграть Карпаты
Фото: Шахтар
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после матча 21-го тура УПЛ против "Карпат" (0:0) поделился мыслями о шансах своей команды на чемпионство.
"Мог бы говорить о позитив, е но надо смотреть правде в лицо. Если мы снова теряем очки, то это не случайность.
Надо признать, что в этом сезоне речь уже не идет о борьбе за титул", – сказал Пушич.
Напомним, что на данный момент "горняки" идут на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, отставая на 10 очков от лидирующего "Динамо".
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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Серпень (Voznesensk)
11.03.2025 в 22:08
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