Пушич: Нужно признать, что в этом сезоне речь о борьбе за чемпионство уже не идет

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после матча 21-го тура УПЛ против "Карпат" (0:0) поделился мыслями о шансах своей команды на чемпионство.

"Мог бы говорить о позитив, е но надо смотреть правде в лицо. Если мы снова теряем очки, то это не случайность.

Надо признать, что в этом сезоне речь уже не идет о борьбе за титул", – сказал Пушич.