  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пушич: Нужно признать, что в этом сезоне речь о борьбе за чемпионство уже не идет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пушич: Нужно признать, что в этом сезоне речь о борьбе за чемпионство уже не идет

Премьер-лига

Шахтер не смог обыграть Карпаты

Пушич: Нужно признать, что в этом сезоне речь о борьбе за чемпионство уже не идет

Фото: Шахтар

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич после матча 21-го тура УПЛ против "Карпат" (0:0) поделился мыслями о шансах своей команды на чемпионство.

"Мог бы говорить о позитив, е но надо смотреть правде в лицо. Если мы снова теряем очки, то это не случайность.

Надо признать, что в этом сезоне речь уже не идет о борьбе за титул", – сказал Пушич.

Напомним, что на данный момент "горняки" идут на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, отставая на 10 очков от лидирующего "Динамо".

По теме
yellow-arrow
Пушич: Нужно быть реалистами - наша основная цель – это борьба за 2-е место
yellow-arrow
Лупашко - о матче с Шахтером: Радуемся тем моментам, когда мы заглянули в будущее
yellow-arrow
Где все эти миллионы? Карпаты - Шахтер 0:0. Видео голов и обзор матча
Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) Марино Пушич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Серпень (Voznesensk)
11.03.2025 в 22:08
Велике прохання до журналістів - провести розслідування - як це непорозуміння потрапило в Шахтар? Воно ж дурне і тупе - мабуть у Слота за шута був...
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 7
Серпень (Voznesensk)
11.03.2025 в 22:08
Велике прохання до журналістів - провести розслідування - як це непорозуміння потрапило в Шахтар? Воно ж дурне і тупе - мабуть у Слота за шута був...
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.03.2025 в 21:25
наверное, не тот конспект сегодня взял. ждём опровержения публикации журналистов))))))
Ответить
0
0
Геродот (Винница)
11.03.2025 в 21:18
Кучу бабла потратил Ахметов на трансферы - а результат - 3-е место и провал в Лиге чемпионов. И он продолжает терпеть этого недотренера? Неужели такая большая неустойка? Или Ахметов потерял интерес к команде? Непонятно.
Ответить
1
0
avatar
Manowar (Харьков)
11.03.2025 в 21:07
пушич спит с ахметовым. Контракт продлит еще на пять лет!
Ответить
1
1
aleks68
11.03.2025 в 20:51
хватит хрень нести.чемпиоство .... ещё в первом круге.по вашей "гений"милости.уходить сами мы не хочем?ждём-с пока выпрут и неустойку получим
Ответить
5
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
11.03.2025 в 20:50
Если мы снова теряем очки, то это не случайность. - а моя бесталанность и отсутствие чести уйти, признав свою несостоятельность. Ты обманул надежды болельщиков в такое тяжелое время... Уйди сам!
Ответить
2
0
aleks68
11.03.2025 в 21:02
не уйдёт он сам.его и рады бы выгнать но заменить некем.срна подставляться не хочет.и вытаскить команду из .опы надо уметь.не всем это дано
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости